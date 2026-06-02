Xót xa tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp 02/06/2026 08:51

(PLO)- Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể nam sinh lớp 12 đã được tìm thấy tại sông Lũy.

Đến rạng sáng nay, sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm không nghỉ, thi thể nam sinh lớp 12 PST (ngụ thôn Bình Sơn, xã Sông Lũy) đã được tìm thấy tại sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng. Cuộc tìm kiếm huy động hàng trăm lượt người cuối cùng đã khép lại trong nước mắt và sự bàng hoàng của người dân địa phương.

Thi thể nam sinh được tìm thấy sáng nay.

Hàng trăm người đã thức trắng đêm, nỗ lực tìm kiếm với hy vọng mong manh nhưng phép màu đã không xảy ra. Thi thể nam sinh lớp 12 đã được tìm thấy, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và bạn bè ngay trước kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh.

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 31-5, khi em T cùng hai người bạn rủ nhau đến tắm tại khu vực Bến Thượng, sông Lũy. Sau khi tắm, hai người bạn đã lên bờ an toàn, riêng T vẫn nán lại tắm tiếp. Chỉ trong tích tắc, dòng nước dữ đã cuốn trôi em mất tích.

Cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên sông Lũy.

Ngay sau khi nhận tin báo, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai xuyên đêm. Hàng trăm chiến sĩ quân đội, công an cùng người dân địa phương đã rà soát từng mét sông.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tăng cường đội ngũ “người nhái” chuyên nghiệp đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn.

Lực lượng người nhái chuyên nghiệp được điều đến hiện trường.

Sau rất nhiều nỗ lực của các lực lượng chức năng, thi thể nam sinh xấu số đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Hiện Công an xã Sông Lũy đang tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao em T về với gia đình lo hậu sự.

Sự ra đi của T là một mất mát quá lớn, nhất là khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến rất gần. Ngưỡng cửa tương lai vừa hé mở đã vĩnh viễn khép lại sau dòng nước nghiệt ngã, để lại bài học đau xót về tai nạn đuối nước trong mùa hè này.

Sự việc thêm một lần nữa là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước khi bước vào mùa hè, đặc biệt tại các khu vực sông, suối tiềm ẩn nhiều rủi ro.