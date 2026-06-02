Người đàn ông nhiễm HIV, cầm dao hành hung người đi đường 02/06/2026 12:10

(PLO)- Người đàn ông có biểu hiện “ngáo đá”, tay cầm 2 dao bầu hành hung 1 người phụ nữ đi đường, làm bị thương 1 cán bộ công an.

Ngày 2-6, thông tin từ phường Gia Viên, cùng ngày, công an phường này đã khống chế thành công một người đàn ông có biểu hiện “ngáo đá”, hành hung người đi đường.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 10 phút cùng ngày, Công an phường Gia Viên nhận tin báo về việc một người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá", cầm 2 dao bầu đâm chém người dân tại khu vực trước cửa Cây xăng số 116 Lạch Tray, phường Lê Chân, Hải Phòng (giáp ranh phường Gia Viên).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Gia Viên triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, đã bắt giữ được Phan Tuấn Hưng (46 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tại số 62 Lạch Tray, phường Lê Chân, Hải Phòng.

Lực lượng công an khống chế Phạm Tuấn Hưng. Ảnh cắt clip

Quá trình bắt giữ, Hưng chống đối quyết liệt, dùng dao chém một cán bộ Công an phường Gia Viên, gây đứt gân cơ ngón cái bàn tay phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Nạn nhân trước đó bị Hưng hành hung trên đường được xác định là bà N.T.L (56 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo, Hải Phòng). Bà L. bị thương vùng mặt, mắt, đùi và hai chân. Bà L. và Hưng không quen biết, không có mâu thuẫn.

Công an phường Gia Viên đã đưa nạn nhân và Hưng đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP khám nghiệm hiện trường và bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an phường Lê Chân thụ lý theo thẩm quyền.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp xác định Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Quá trình bắt giữ có 3 cán bộ Công an phường Gia Viên tiếp xúc trực tiếp với Hưng và hiện đã được tiêm phơi nhiễm HIV.

Một thanh niên dùng bình cứu hoả xịt vào Hưng để ngăn hành hung người phụ nữ. Ảnh cắt clip

Theo video được người dân ghi lại, Hưng với thái độ hung hãn đã bất ngờ tấn công bà L.

Vì đối tượng hung hãn và có cầm theo hung khí, người dân tại đó không dám can thiệp. Một nam thanh niên nhanh trí đã chạy vào cửa hàng xăng dầu mượn bình cứu hỏa xịt vào Hưng để giải cứu cho bà L.

Sau khi bị xịt, Hưng đã bỏ đi với con dao cầm trên tay.