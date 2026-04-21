Cả dãy phố hoảng loạn vì 1 thanh niên nghi ngáo đá, đập phá tài sản 21/04/2026 13:02

(PLO)- Một nam thanh niên có biểu hiện bất thường leo lên mái nhà, cầm kéo đập phá tài sản khiến nhiều hộ dân trên đường Hà Huy Giáp (TP.HCM) hoảng loạn, phải đóng cửa, tạm lánh sang nhà hàng xóm.

Ngày 21-4, Công an phường An Phú Đông, TP.HCM đang lập hồ sơ, xử lý nam thanh niên khoảng 25 tuổi có biểu hiện nghi sử dụng chất kích thích, gây rối và làm hư hỏng tài sản của nhiều hộ dân trên đường Hà Huy Giáp.

Nhiều hộ dân đóng cửa nhà, tạm lánh nơi khác

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 20-4, người dân khu vực phát hiện nam thanh niên có biểu hiện bất thường. Trước đó, người này được cho là đi xe ôm đến khu vực, vào một tiệm cắt tóc xin đi vệ sinh rồi rời đi trong trạng thái không tỉnh táo, chỉ ú ớ.

Nam thanh niên biểu hiện ngáo đá cầm hai cây kéo cố thủ trên mái nhà dân. Ảnh: H.TÂM

Sau đó, thanh niên này leo lên mái nhà của nhiều hộ dân, liên tục nhảy múa, đập phá đồ đạc. Đáng chú ý, trên tay người này cầm hai cây kéo, gặp vật gì cũng đập phá khiến người dân vô cùng sợ hãi.

Nam thanh niên được miêu tả là mặc quần short jean, áo trắng, bất ngờ leo lên mái nhà dân nhảy múa, đập phá rồi cởi áo vứt bỏ.

Chiếc áo nam thanh niên vứt bỏ ở hiện trường được người dân gom lại. Ảnh: H.TÂM

Ông Nguyễn Văn Hải (61 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) cho biết người này xuất hiện từ khoảng 15 giờ 30 phút, di chuyển trên mái các căn nhà từ số 636 đến 654 đường Hà Huy Giáp. “Anh ta cầm hai cây kéo, đi trên mái nhà, gặp gì đập nấy, kể cả cục nóng máy lạnh hay bồn nước” - ông Hải nói.

Theo người dân, nam thanh niên còn dùng kéo cắt ống nước rồi uống, sau đó xịt nước xuống đất. Không chỉ vậy, người này còn xô đổ bồn nước xuống đất làm vỡ, gây hư hỏng nghiêm trọng.

Nam thanh niên đã dùng kéo đập phá các tài sản như cục nóng máy lạnh, bồn nước trên nóc nhà dân. Ảnh: H.TÂM

Trước tình huống nguy hiểm, khoảng 10 hộ dân trong khu vực đã phải đóng cửa, bồng bế nhau chạy sang nhà đối diện để lánh nạn. Nhiều người đi đường cũng dừng lại theo dõi khiến khu vực trở nên hỗn loạn.

“Không ai dám đứng trước hiên nhà vì sợ người này từ trên mái nhảy xuống tấn công, trong tay lại có kéo nên rất nguy hiểm” - một nhân chứng cho biết.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, khống chế đối tượng

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp các lực lượng nhanh chóng có mặt, phong tỏa một đoạn đường Hà Huy Giáp để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do thanh niên liên tục di chuyển trên mái nhà cao, lại cầm kéo nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Bồn nước của người dân bị xô đổ xuống đất, hư bể. Ảnh: H.TÂM

Đến khoảng 18 giờ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, cảnh sát cơ động cũng được điều động đến hỗ trợ. Các tổ công tác chia nhiều hướng tiếp cận, kể cả từ dưới đất và trên mái nhà, đồng thời vận động người này buông bỏ hung khí nhưng không thành.

Theo nhân chứng, thanh niên liên tục nhảy múa, la hét, không hợp tác với lực lượng chức năng. Khi bị tiếp cận, người này chạy về phía khu vực ngã ba, nơi không còn nhà liền kề, rồi leo lên dây cáp viễn thông giăng ngang đường Hà Huy Giáp để tìm cách thoát thân.

Nhiều cục nóng máy lạnh cũng bị đập phá hư hỏng. Ảnh: H.TÂM

“Anh ta đi trên dây cáp như khỉ làm xiếc, từ đầu này sang đầu kia, nhìn rất nguy hiểm” - một người dân kể.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút, khi đang di chuyển trên dây cáp ở độ cao hơn 3 mét, nam thanh niên bị mỏi tay, rơi xuống đường và lập tức bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Theo ông Hải, khi phát hiện sự việc, có khoảng 10 hộ dân phải đóng cửa, tạm lánh nơi khác vì sợ hãi. Ảnh: H.TÂM

Vụ việc khiến nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng. Theo ghi nhận, có ít nhất hai bồn nước bị đập vỡ, nhiều cục nóng máy lạnh bị phá hỏng, cùng với đó là mái tôn của nhiều hộ dân bị hư hại nặng do bị giẫm đạp, đâm thủng.

Bà Phạm Thị Thùy Trang (48 tuổi) cho biết gia đình bà bị hư hỏng bồn nước, cục nóng máy lạnh và mái tôn, tổng chi phí sửa chữa gần 10 triệu đồng. “Nếu không sửa thì mùa mưa tới sẽ dột, hư luôn trần nhà” - bà Trang nói.

Trong ngày 21-4, nhiều hộ dân đã thuê thợ đến sửa chữa lại mái tôn, thay bồn nước và hệ thống ống nước. Một số hộ đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc và xem xét hỗ trợ thiệt hại.

Nam thanh niên sau đó bám dây cáp viễn thông leo qua đường và rơi xuống ở độ cao hơn 3 mét. Ảnh: H.TÂM

Ban đầu, Công an phường An Phú Đông xác định nam thanh niên bị ngáo đá và đang xác minh nhân thân, kiểm tra việc người này có sử dụng chất kích thích hay không để xử lý theo quy định.