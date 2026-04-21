Công an phường xuyên đêm tìm nam sinh đạp xe lạc 20 km 21/04/2026 10:43

(PLO)- Tiếp nhận tin báo từ người mẹ, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM trắng đêm rà soát, tìm thấy nam sinh lớp sáu đạp xe đi lạc cách nhà hơn 20 km.

Ngày 21-4, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, cho biết đơn vị đã tìm thấy và bàn giao em Th (12 tuổi, học sinh lớp sáu Trường PBC) cho gia đình sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 20-4, chị TVPT (33 tuổi, ngụ khu phố 53, phường Đông Hưng Thuận) đến công an phường trình báo trong trạng thái hoảng loạn. Chị T cho biết con trai mình là em Th đã rời nhà bằng xe đạp từ 12 giờ 25 ngày 18-4 nhưng đến nay vẫn chưa trở về.

Gia đình em Th viết thư gửi lời cảm ơn đến Công an phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Đông Hưng Thuận đã họp khẩn, triển khai phương án tìm kiếm. Các tổ công tác được chia thành nhiều hướng, tập trung rà soát nhà người thân, bạn bè, các tiệm internet, khu vui chơi và làm việc với giáo viên chủ nhiệm để thu thập thông tin.

Hình ảnh cháu bé cùng đặc điểm nhận dạng là chiếc xe đạp và bộ đồng phục học sinh được thông tin rộng rãi trên các trang mạng xã hội và hội nhóm an ninh trật tự tại khu dân cư.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau hơn bốn giờ tích cực truy tìm, đến khoảng gần 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được vị trí của em Th. Cháu bé được tìm thấy tại một địa điểm thuộc phường An Hội Tây, cách nơi cư trú ban đầu hơn 20 km.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa em Th về trụ sở công an phường an toàn và liên hệ người thân đến đón. Qua làm việc, nguyên nhân ban đầu được xác định do em buồn chuyện gia đình và bị bạn bè trêu ghẹo, dẫn đến tâm lý tiêu cực nên đã đạp xe bỏ đi và lạc hơn 20 km.

Công an phường Đông Hưng Thuận đã trực tiếp động viên, khuyên răn em Th, đồng thời hướng dẫn phụ huynh về kỹ năng quản lý, quan tâm chăm sóc tâm lý con em để tránh những sự việc tương tự xảy ra.