Công an TP.HCM truy tìm ông Nguyễn Trọng Lanh để phục vụ điều tra 20/04/2026 15:10

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy tìm ông Nguyễn Trọng Lanh, bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại quán "Ẩm thực Chợ" để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 21-6-2025.

Theo hồ sơ, vụ việc xảy ra tại quán "Ẩm thực Chợ" trên đường D5, thuộc xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM. Bị hại trong vụ án được xác định là ông Nguyễn Trọng Lanh (34 tuổi, thường trú tại thôn Quỳnh Tân 2, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk)



Ông Nguyễn Trọng Lanh.

Để phục vụ yêu cầu điều tra và làm rõ các tình tiết của vụ án, Cơ quan CSĐT cần làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Trọng Lanh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được nơi ở hiện tại của người này.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát thông báo truy tìm đối với ông Nguyễn Trọng Lanh. Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan công an địa phương phối hợp hỗ trợ truy tìm.

Khi tìm thấy người có nhân thân nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng để phối hợp giải quyết theo quy định.