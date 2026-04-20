Công an truy tìm chủ tài khoản Telegram 'Domino' 20/04/2026 14:36

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm chủ tài khoản Telegram tên "Domino" để phục vụ điều tra vụ án sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại chung cư Thái An 4.

Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Theo điều tra, vụ việc xảy ra vào ngày 17-12-2025 tại căn hộ 10.21, chung cư Thái An 4, khu phố 50, phường Đông Hưng Thuận. Người thực hiện hành vi được xác định là Nguyễn Tấn Phát (27 tuổi, ngụ phường An Nhơn, Gia Lai).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện tài khoản Telegram tên "Domino" (không rõ số điện thoại đăng ký) có liên quan đến vụ án này.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy tìm chủ sở hữu của tài khoản ứng dụng Telegram nêu trên.

Công an đề nghị ai là chủ sở hữu tài khoản Telegram tên "Domino" liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gặp điều tra viên Nguyễn Thiện Xuân qua số điện thoại 0933.246.766 để làm việc.