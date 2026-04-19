TP.HCM: Bắt nhanh người đàn ông trộm xe máy và giỏ hàng của shipper 19/04/2026 16:06

(PLO)- Công an phường An Hội Tây vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ người đàn ông trộm xe máy và hàng hóa của nam shipper.

Ngày 19-4, Công an phường An Hội Tây phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý một người đàn ông về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là kết quả của việc khẩn trương truy xét từ hình ảnh camera an ninh sau khi tiếp nhận tin báo của người dân.

Trước đó, ngày 19-4, trên mạng xã hội lan truyền clip camera ghi lại cảnh một nam shipper bị trộm mất xe máy cùng giỏ đơn hàng khi đang đi giao khách. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 40 ngày 17-4, tại con hẻm trên đường Tân Sơn, phường An Hội Tây, TP.HCM.

Theo nội dung clip, vào thời điểm trên, nam shipper chạy xe máy vào hẻm rồi để xe lại, cầm hai đơn hàng đi bộ giao cho khách ở hai căn nhà đầu hẻm. Thấy xe máy vẫn cắm chìa khóa và có giỏ hàng phía sau, một người đàn ông lạ mặt đi bộ ngang qua đã tiếp cận. Người này nhanh chóng bật chìa khóa, nổ máy rồi lái xe cùng toàn bộ hàng hóa rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh người đàn ông tiếp cận, lấy xe máy của nam shipper. Ảnh cắt từ clip

Sau khi giao hàng xong quay lại không thấy xe, nam shipper đã đến trình báo tại Công an phường An Hội Tây. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường đã phối hợp cùng các trinh sát Phòng PC02 trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh và dọc các tuyến đường để nhận diện người thực hiện hành vi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được nơi lẩn trốn và tiến hành bắt giữ người đàn ông này, đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người giao hàng, cần chú ý bảo quản tài sản, không nên để chìa khóa trên xe dù chỉ rời đi trong thời gian ngắn để tránh tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay.