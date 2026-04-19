Nhóm thanh niên đang 'bay lắc' thì bị công an phường bắt quả tang 19/04/2026 15:19

(PLO)- Nhóm thanh niên đang tụ tập "bay lắc" tại một căn hộ thì bị lực lượng Công an phường Gò Vấp, TP.HCM ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy.

Ngày 19-4, Công an phường Gò Vấp (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xử lý một nhóm thanh niên về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an phường về tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian qua Công an phường Gò Vấp đã đồng loạt triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ kết hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Công an phường Gò Vấp phát hiện nhóm người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra, Công an phường đã bắt quả tang nhóm này đang có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một địa điểm trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, những người liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đồng thời, qua đấu tranh ban đầu, nhóm này khai nhận thêm một số người khác có liên quan. Lực lượng chức năng cũng thu giữ các dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số tang vật phục vụ công tác điều tra.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Hiện vụ việc đang được Công an phường Gò Vấp tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Gò Vấp, việc phát hiện, bắt giữ kịp thời nhóm người nêu trên là kết quả của quá trình chủ động nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa chung đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Thời gian tới, Công an phường Gò Vấp tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy và trách nhiệm trong việc tố giác tội phạm.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp không chỉ góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tiến tới mô hình “phường không ma túy”.

Đáng chú ý, cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đang được lực lượng Công an phường Gò Vấp đẩy mạnh nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho người dân trong dịp kỷ niệm Ngày Thống nhất 30-4 sắp tới.

Công an phường Gò Vấp cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi nghi vấn về ma túy cho lực lượng công an để kịp thời phối hợp xử lý, góp phần giữ gìn bình yên địa bàn.