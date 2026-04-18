TP.HCM: Xã Vĩnh Lộc quyết tâm không có ma túy vào năm 2030 18/04/2026 09:33

(PLO)- Xã Vĩnh Lộc vừa ra quân thực hiện nghị quyết về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng địa bàn sạch ma túy với lộ trình cụ thể đến năm 2030.

Sáng 18-4, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Lộc và Công an xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy TP.HCM và Nghị quyết số 10-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về phấn đấu xây dựng địa bàn không ma túy.

Chính quyền và Công an xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, tổ chức lễ ra quân vào sáng 18-4. Ảnh: N.TÂN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, nhấn mạnh đây là mệnh lệnh chính trị, thể hiện cam kết trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đòi hỏi sự vào cuộc liên tục, quyết liệt trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chỉ tiêu cứng 100% ấp không có ma túy vào năm 2029

Theo bà Thảo, xã Vĩnh Lộc có diện tích hơn 30,55 km², với 76 ấp, trên 150.000 nhân khẩu; là địa bàn giáp ranh, đô thị hóa nhanh, có khu công nghiệp và hơn 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Sự phát triển này kéo theo nhiều khu nhà trọ, cơ sở dịch vụ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là ma túy.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Lộc tham dự buổi lễ ra quân. Ảnh: N.TÂN

Thực tế vẫn còn tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ, phòng kín; người vi phạm di biến động, khó quản lý; một số người dân, chủ cơ sở chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm. Nếu không có giải pháp kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

Từ đó, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xã cơ bản không ma túy, với lộ trình: Năm 2026 đạt tối thiểu 30% ấp không ma túy; năm 2027 đạt 50%; năm 2028 đạt 80%; năm 2029 đạt 100% và năm 2030 giữ vững, không tái phát. Đây là chỉ tiêu cứng, không điều chỉnh.

Đại diện các đơn vị ký cam kết dưới sự chứng kiến của chính quyền và Công an xã Vĩnh Lộc.

Để thực hiện mục tiêu, xã yêu cầu siết chặt trách nhiệm người đứng đầu. Bí thư chi bộ, trưởng ấp, thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm toàn diện; nơi nào để phát sinh điểm, tụ điểm ma túy sẽ bị xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an xã được xác định là nòng cốt, chủ công trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Công an xã tập trung rà soát, quản lý chặt người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và các đối tượng nguy cơ cao; không để sót, lọt. Đồng thời, chủ động phát hiện, triệt xóa các điểm phức tạp ngay từ đầu, không để kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.TÂN

Việc nắm tình hình được thực hiện theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, bảo đảm quản lý chắc, không để hình thành “điểm nóng”. Các đơn vị cũng phải thực hiện nguyên tắc “06 rõ” trong phân công nhiệm vụ, bảo đảm không có vùng cấm, không né tránh trách nhiệm.

Phát huy sức mạnh toàn dân, kiểm soát chặt địa bàn nhạy cảm

Cùng với đó, hệ thống chính trị được huy động đồng bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống ma túy; đưa nội dung này vào sinh hoạt tại khu dân cư, gắn với phong trào thi đua.

Xã đặc biệt chú trọng quản lý các địa bàn nhạy cảm như nhà trọ, cơ sở lưu trú, dịch vụ. Các cơ sở phải ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, chịu kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Các lực lượng tham gia tuần tra, diễu hành trên địa bàn. Ảnh: N.TÂN

Vai trò của nhân dân được phát huy với phương châm mỗi người dân là một “tai mắt” trong phát hiện, tố giác tội phạm. Người dân được vận động nâng cao cảnh giác, không bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Hoàng Anh, đại diện các hộ kinh doanh nhà trọ, cam kết tăng cường quản lý cư trú, kiểm tra người thuê trọ, không để người có biểu hiện nghi vấn lưu trú mà không khai báo. Cạnh đó, các chủ cơ sở sẽ tuyên truyền, yêu cầu người thuê ký cam kết không liên quan đến ma túy và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Xã Vĩnh Lộc phấn đấu đến năm 2029 sẽ "sạch" ma túy. Ảnh: N.TÂN

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, hành động mạnh mẽ, kiên quyết không để ma túy có chỗ đứng; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và cùng TP.HCM thực hiện mục tiêu TP không ma túy vào năm 2030.