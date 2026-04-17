Từ bài viết đi phượt trên mạng, 8 thanh niên vướng vòng lao lý 17/04/2026 12:35

(PLO)- Sau khi chê bài viết về đi phượt trên Facebook không thực tế, hai nhóm thanh niên tại TP.HCM đã nhắn tin thách thức rồi hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tám người gồm: Nguyễn Thành Đô (29 tuổi), Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Trần Quang Anh Bằng (29 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi), Trần Hoàng Phúc (23 tuổi), Trương Quang Hiền (23 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi) và Trương Trung Hậu (30 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an khởi tố nhóm người về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Theo điều tra, nguồn cơn vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Lê Tấn Phát và Nguyễn Đình Tuấn đăng bài trong một hội nhóm Facebook chia sẻ về quá trình đi phượt. Tuy nhiên, nội dung này bị nhiều người cho là không thực tế, dẫn đến tranh cãi gay gắt.

Sau đó, Nguyễn Thành Đô đăng bài trên trang cá nhân trêu chọc Phát và Tuấn. Từ đây, hai bên nhắn tin qua lại với lời lẽ khiêu khích, thách thức nhau. Thay vì kiềm chế, hai bên hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) để “nói chuyện”.

Khi gặp mặt, các bên tiếp tục cự cãi và nhanh chóng xảy ra xô xát, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì đã kịp thời có mặt ngăn chặn, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Công an phường Tân Sơn Nhì, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng mâu thuẫn phát sinh trên không gian mạng nhưng lại được giải quyết bằng hành vi bạo lực ngoài đời thực. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức khi tham gia mạng xã hội, tránh để những xung đột ảo biến thành hành vi vi phạm pháp luật thật.