Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông trộm xe máy tại siêu thị 15/04/2026 12:16

(PLO)- Lợi dụng sơ hở trong khâu trông giữ tài sản, một người đàn ông trộm xe máy tại khu vực siêu thị nhưng nhanh chóng bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Sơn (41 tuổi, thường trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Sơn. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào ngày 10-4-2026, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) tiếp nhận tin báo của anh NTB, là nhân viên siêu thị Co.opmart Phú Mỹ, về việc bị mất trộm một xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen xám, biển số 72E1-564.06.

Sự việc xảy ra tại khu vực sân phía trước siêu thị thuộc khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, truy xét đối tượng nghi vấn.

Sơn diễn lại hành vi trộm xe. Ảnh: CA

Qua quá trình xác minh, lực lượng công an xác định Lê Văn Sơn là người có biểu hiện nghi vấn liên quan vụ việc. Người này làm công nhân tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1.

Công an phường Phú Mỹ đã mời Sơn về trụ sở làm việc. Tại đây, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy nói trên. Tang vật của vụ án cũng đã được thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Sơn mang tính chất tái phạm khi qua xác minh, người này từng đi tù nhiều lần về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.