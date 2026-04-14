TP.HCM: Phạt nguội người xả rác bừa bãi qua camera giám sát ở Bình Chánh

Ngày 14-4, UBND xã Bình Chánh cho biết vừa phối hợp với Công an xã đã tiến hành trích xuất camera giám sát và xử lý vi phạm hành chính đối với ông HVK về hành vi xả rác không đúng nơi quy định.
Trước đó, từ nguồn tin phản ánh của người dân, Tổ kiểm tra xử lý các trường hợp bỏ rác, xả rác không đúng nơi quy định của xã Bình Chánh đã vào cuộc xác minh. Qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện ông HVK đổ rác tại đường Đê bao Rạch Cầu Già, ấp 3, xã Bình Chánh.
Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông K đã thừa nhận hành vi sai phạm, chấp hành việc xử phạt và cam kết không tái phạm. Đồng thời, người này đã thực hiện khắc phục hậu quả bằng cách thu gom toàn bộ số rác thải đã đổ sai quy định để xử lý theo đúng quy trình.
Được biết, khu vực đường Đê bao Rạch Cầu Già là bãi đất trống, xa khu dân cư nên thường xuyên bị một số người lợi dụng lúc vắng vẻ để lén lút đổ rác thải, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
Nhằm ngăn chặn tình trạng này, từ ngày 1-7-2025, UBND xã Bình Chánh đã triển khai lắp đặt 46 camera an ninh tại các điểm nóng về môi trường, các khu vực đất trống và tuyến đường vắng.
Theo UBND xã Bình Chánh, hệ thống camera không chỉ phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự mà còn là công cụ hiệu quả để giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm môi trường. Việc ứng dụng công nghệ đã góp phần nâng cao tính răn đe, giúp người dân dần hình thành ý thức tự giác.
Trong thời gian tới, xã Bình Chánh sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa để lắp đặt thêm camera tại nhiều vị trí khác. Bên cạnh đó, chính quyền cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra đột xuất nhằm chấn chỉnh các hành vi xả rác bừa bãi, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.
Mức phạt cho hành vi xả rác không đúng nơi quy định
Thep Điều 26 Nghị định 45/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi thu gom, thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;
b) Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;
c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này;
d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển.
Biện pháp kga1c9 phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra đối với trường hợp vi phạm tại điểm c, d nêu trên.