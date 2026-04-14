TP.HCM: Phạt nguội người xả rác bừa bãi qua camera giám sát ở Bình Chánh 14/04/2026 13:06

(PLO)- Cơ quan chức năng đã trích xuất camera giám sát để xử phạt nguội một trường hợp xả rác bừa bãi tại xã Bình Chánh, đồng thời tăng cường lắp đặt hệ thống camera an ninh để bảo vệ môi trường.

Ngày 14-4, UBND xã Bình Chánh cho biết vừa phối hợp với Công an xã đã tiến hành trích xuất camera giám sát và xử lý vi phạm hành chính đối với ông HVK về hành vi xả rác không đúng nơi quy định.

Trước đó, từ nguồn tin phản ánh của người dân, Tổ kiểm tra xử lý các trường hợp bỏ rác, xả rác không đúng nơi quy định của xã Bình Chánh đã vào cuộc xác minh. Qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện ông HVK đổ rác tại đường Đê bao Rạch Cầu Già, ấp 3, xã Bình Chánh.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử lý về việc ông K đã đổ rác không đúng nơi quy định. Ảnh: CA

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông K đã thừa nhận hành vi sai phạm, chấp hành việc xử phạt và cam kết không tái phạm. Đồng thời, người này đã thực hiện khắc phục hậu quả bằng cách thu gom toàn bộ số rác thải đã đổ sai quy định để xử lý theo đúng quy trình.

Được biết, khu vực đường Đê bao Rạch Cầu Già là bãi đất trống, xa khu dân cư nên thường xuyên bị một số người lợi dụng lúc vắng vẻ để lén lút đổ rác thải, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Người vi phạm được yêu cầu thu dọn lại toàn bộ rác đã đổ trái quy định. Ảnh: CA

Nhằm ngăn chặn tình trạng này, từ ngày 1-7-2025, UBND xã Bình Chánh đã triển khai lắp đặt 46 camera an ninh tại các điểm nóng về môi trường, các khu vực đất trống và tuyến đường vắng.

Theo UBND xã Bình Chánh, hệ thống camera không chỉ phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự mà còn là công cụ hiệu quả để giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm môi trường. Việc ứng dụng công nghệ đã góp phần nâng cao tính răn đe, giúp người dân dần hình thành ý thức tự giác.

Trong thời gian tới, xã Bình Chánh sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa để lắp đặt thêm camera tại nhiều vị trí khác. Bên cạnh đó, chính quyền cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra đột xuất nhằm chấn chỉnh các hành vi xả rác bừa bãi, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.