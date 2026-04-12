Công an khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm mèo ở TP.HCM 12/04/2026 13:48

(PLO)- Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt giam hai thanh niên chuyên dùng lưới trộm mèo của người dân mang đi bán nhằm xử lý nghiêm tội phạm trộm cắp tài sản là vật nuôi.

Ngày 12-4, Công an TP.HCM cho biết lực lượng Cảnh sát hình sự đang tăng cường tinh thần tận tụy, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Đáng chú ý, trên địa bàn TP.HCM hiện không còn tình trạng các băng nhóm hoạt động lộng hành, thách thức dư luận.

Theo thống kê, 100% vụ án cướp tài sản, cướp giật tài sản đều được tập trung điều tra, khám phá nhanh chỉ sau ít giờ gây án. Riêng trong quý I-2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 vụ, bắt giữ 31 người có hành vi trộm cắp vật nuôi là chó, mèo.

Bắt nhóm thanh niên chuyên dùng lưới trộm mèo

Trong tháng 3-2026, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Phú Định đã làm rõ một nhóm chuyên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là vật nuôi của người dân trên địa bàn.

Thanh và Đạt được xác định bắt trộm con mèo cảnh có giá trị. Ảnh: CA

Cụ thể, rạng sáng 20-3-2026, anh TQQ (49 tuổi) phát hiện bị mất trộm một con mèo lông xám nuôi tại trước nhà số 118/59/3/4 Bến Phú Định, phường Phú Định. Con mèo có giá trị khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng.

Vào cuộc truy xét, công an xác định hai người thực hiện vụ trộm là Nguyễn Hoài Thanh (20 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Hữu Đạt (22 tuổi, ngụ TP.HCM). Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do không có tiền tiêu xài nên Thanh nảy sinh ý định đi trộm vật nuôi để bán. Thanh chuẩn bị sẵn bao vải, lưới tròn chuyên dùng để bắt mèo rồi rủ Đạt cùng tham gia.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Thanh và Đạt về tội trộm cắp. Ảnh: CA

Khoảng 2 giờ sáng 20-3-2026, Thanh chạy xe máy chở Đạt đi tìm "mục tiêu" trên các tuyến đường vắng. Khi đến địa chỉ trên, thấy con mèo nằm trước cửa nhà không có người trông coi, cả hai dừng xe hành động.

Thanh trực tiếp dùng bao vải tiếp cận, còn Đạt hỗ trợ đuổi, khống chế con vật. Sáng hôm sau, Thanh mang con mèo lên mạng xã hội rao bán.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoài Thanh và Nguyễn Hữu Đạt để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Khởi tố người đàn ông trộm chó lai nặng 38 kg

Điển hình, ngày 26-3-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Bình (46 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Bình được xác định có liên quan đến nhiều vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn.

Công an cũng khởi tố, bắt giam ông Bình để điều tra về tội trộm cắp. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 11-3-2026, bà LTNS (44 tuổi, ngụ phường Bình Tân) đến cơ quan công an trình báo việc bị mất trộm một con chó nuôi tại nhà trên đường Hồ Văn Long, phường Bình Tân. Tài sản bị chiếm đoạt là giống chó Bandog lai, nặng khoảng 38 kg, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Tân phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định và mời Trần Văn Bình về trụ sở làm việc.

Hình ảnh người đàn ông tiếp cận, bắt trộm chó. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Bình đã thừa nhận hành vi trộm cắp nêu trên. Đáng chú ý, người này còn khai nhận trước đó vào ngày 16-1-2026 đã thực hiện một vụ trộm khác, lấy cắp một con chó giống Becgie của người dân cũng trên địa bàn phường Bình Tân.

Trong thời gian tới, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.

Đặc biệt, đối với hành vi trộm cắp vật nuôi (chó, mèo…), lực lượng chức năng phải tổ chức xác minh, truy bắt ngay để tránh gây bức xúc trong dư luận. Lãnh đạo Công an TP.HCM khẳng định, mặc dù giá trị tài sản có thể thấp nhưng vẫn phải xử lý nghiêm theo quy định để giữ vững an ninh trật tự và bình yên cho TP.HCM.