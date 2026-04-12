Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM 12/04/2026 12:43

(PLO)- Ngày 12-4, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy nhà trọ tại phường Tân Thới Hiệp khiến hai người tử vong.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, xuống kiểm tra hiện trường. Ảnh: N. TÂN

Sáng cùng ngày, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM và Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến anh NNB (26 tuổi, quê Cà Mau) và chị NTLH (24 tuổi, quê Vĩnh Long) tử vong. Năm nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện; trong đó bốn thanh niên (từ 21 đến 29 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, một bệnh nhi một tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Cảnh sát kiểm tra, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: N. TÂN

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, lửa bùng phát tại căn nhà dạng ống rộng khoảng 100 m2 trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp. Căn nhà có bốn tầng, tầng trệt cho thuê làm tiệm thuốc tây, ba tầng trên được ngăn thành sáu phòng trọ cho 12 người ở.

Phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực để xe ở tầng trệt, người dân xung quanh hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Do lối ra vào duy nhất rộng gần một mét bị lửa và hơn 10 xe máy chắn lối, nhiều người phía trên bị mắc kẹt, kêu cứu trong tuyệt vọng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy được ngăn phòng cho thuê trọ. Ảnh: N.TÂN

Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát dùng thang chuyên dụng tiếp cận các tầng cao để giải cứu người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã đưa được 12 người ra ngoài an toàn, tuy nhiên hai nạn nhân NNB và NTLH đã tử vong trong hai phòng trọ.

Được biết, nạn nhân nam tử vong là đầu bếp tại một nhà hàng. Vụ cháy cũng thiêu rụi nhiều tài sản, xe máy tại khu vực tầng trệt.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.