TP.HCM: Cháy nhà trọ, 2 người chết, 5 người bị thương ở phường Tân Thới Hiệp 12/04/2026 08:23

(PLO)- Vụ cháy xảy ra rạng sáng 12-4 tại một dãy nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, khiến 7 người thương vong.

Đến sáng 12-4, Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 7 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần một tiệm thuốc tây trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ dãy nhà trọ gần đó.

Người dân đã huy động phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời tìm cách tiếp cận cứu người nhưng không thành do lửa lớn kèm khói dày đặc, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu người.

Lực lượng chức năng đã đưa nhiều người ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.