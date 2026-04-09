Cảnh sát cứu cụ ông 70 tuổi hôn mê tại nhà riêng 09/04/2026 15:30

(PLO)- Chỉ một phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát CNCH Khu vực 10, TP.HCM đã triển khai, điều động lực lượng, kịp thời có mặt, đưa cụ ông 70 tuổi bị hôn mê ở tầng 2 tại nhà riêng xuống đất bàn giao cho y tế.

Ngày 9-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Khu vực 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết vừa thực hiện giải cứu thành công một trường hợp người dân gặp nạn tại nhà riêng.

Cảnh sát thành công đưa cụ ông xuống đất an toàn. Ảnh: CA

Trước đó, vào lúc 19 giờ 43 ngày 8-4, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 10 nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 về việc hỗ trợ lực lượng Trung tâm cấp cứu 115 tại địa chỉ số 570/12 Sư Vạn Hạnh, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ một phút sau (lúc 19 giờ 44 cùng ngày), đơn vị đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện CNCH khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, người bệnh được xác định là ông LTL (70 tuổi) đang nằm tại tầng hai của căn nhà trong tình trạng hôn mê.

Do thiết kế căn nhà có cầu thang xoắn, diện tích nhỏ và hẹp nên lực lượng y tế không thể di chuyển nạn nhân xuống đất bằng cách thông thường.

Việc đưa cụ ông xuống đất gặp không ít khó khăn, vất vả. Ảnh: CA

Nhận định tình huống khẩn cấp, các chiến sĩ phối hợp cùng nhân viên y tế tiến hành bóp bóng hỗ trợ hô hấp cho ông L.

Đồng thời, đơn vị nhanh chóng sử dụng cáng chuyên dụng, bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức đưa nạn nhân từ tầng hai của căn nhà xuống mặt đất bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đến 20 giờ 10 cùng ngày, nạn nhân đã được bàn giao cho lực lượng Trung tâm cấp cứu 115 tiếp tục xử lý, cấp cứu theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với ngành y tế khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự sẵn sàng ứng trực vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ, góp phần bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân trong mọi tình huống khẩn cấp.