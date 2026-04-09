Công an xã Tân Vĩnh Lộc khởi tố 13 người về tội sử dụng trái phép chất ma túy 09/04/2026 14:46

(PLO)- Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đã khởi tố 13 bị can về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định mới của Bộ luật Hình sự sau khi tăng cường quản lý địa bàn.

Ngày 8-4, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM cho biết đang tăng cường các biện pháp quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện. Đặc biệt, đơn vị đã đưa vào thực tiễn, xử lý triệt để tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định hiện hành.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Khởi tố 13 bị can theo quy định mới

Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2025, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) có hiệu lực thi hành đã bổ sung Điều 256a. Theo đó, người nào sử dụng trái phép chất ma túy khi đang trong thời hạn cai nghiện, quản lý sau cai nghiện hoặc trong thời hạn hai năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý... sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ hai năm đến ba năm. Nếu tái phạm, mức phạt từ ba năm đến năm năm tù.

Công an khởi tố Phong về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Thực tế từ ngày 1-7-2025 đến nay, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã khởi tố, điều tra đối với 13 bị can về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a Bộ luật Hình sự hiện hành. Việc xử lý hình sự này đã góp phần giáo dục, răn đe mạnh mẽ đối với những người có ý định sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng.

Cai nghiện về vẫn "đập đá"

Điển hình là trường hợp của Trần Đình Phong, người đang trong diện quản lý sau cai nghiện ma túy bắt buộc tại địa phương theo quyết định của UBND xã Tân Vĩnh Lộc từ tháng 8-2025.

Vào lúc 11 giờ ngày 15-1-2026, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiến hành mời Phong lên làm việc để kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định. Qua thử test nhanh nước tiểu, cơ quan chức năng phát hiện Phong dương tính với Methamphetamine.

Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận có sử dụng ma túy tổng hợp, loại "hàng đá". Do đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện mà vẫn tiếp tục sử dụng chất cấm, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã tiến hành khởi tố, điều tra đối với Trần Đình Phong về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định để xây dựng địa bàn trong sạch. Đơn vị cũng khuyến cáo nhân dân cùng chung tay, lan tỏa thông tin để đạt được mục tiêu xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc không ma túy.