Bắt giữ nghi phạm vụ thi thể nữ giới trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa 20/05/2026 15:27

(PLO)- Công an bắt được nghi phạm liên quan vụ thi thể nữ giới trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa.

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa bắt giữ Lê Dương Nghĩa (34 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra hành vi giết người.

Lê Dương Nghĩa lúc bị bắt. Ảnh: MT

Lê Dương Nghĩa là nghi phạm bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy tìm do liên quan đến cái chết của bà LTKT (55 tuổi, ngụ xã Cam Lâm, Khánh Hòa) xảy ra tại nhà nghỉ KV ở phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa hôm 14-5.

Như PLO đã thông tin tin, khuya 12-5, đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy đến nhà nghỉ KV thuê phòng số bốn để nghỉ qua đêm.

Đến trưa 13-5, hai người này ra ngoài mua cơm, 20 lon bia của nhà nghỉ về ăn, uống tại phòng. Đến khuya cùng ngày, người khách nam lấy xe máy rời đi một mình.

Cuối chiều 14-5, chủ nhà nghỉ KV nhận thấy bất thường trong phòng vì không thấy người nam quay lại, còn người nữ cũng không ra ngoài.

Khi đến gọi cửa nhưng không ai hồi âm, chủ nhà nghỉ KV dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động, nên báo cơ quan chức năng.

Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân nữ có vết thương sâu tại vùng ngực trái dẫn đến tử vong.