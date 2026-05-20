Phát hiện nữ chủ tiệm Spa chứa ma túy

(PLO)- Công an kiểm tra tiệm Spa phát hiện nữ chủ tiệm mua và cất giấu ma túy. 
Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can Lê Thị Giỏi (30 tuổi, thường trú thôn Tân Bình, xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nữ chủ Spa dương tính với ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 3-5, Công an xã Thuận Lợi kiểm tra tiệm Spa “Hoàng Diễm” thuộc ấp Thuận Thành 2 (xã Thuận Lợi) do Lê Thị Giỏi làm chủ tiệm, phát hiện Giỏi cất giấu 1 gói ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua làm việc, Giỏi khai nhận số ma tuý mua trên qua mạng Zalo với giá 500.000 đồng rồi cất giấu để sử dụng thì bị phát hiện.

Xét nghiệm nhanh ma túy đối với Giỏi cho kết quả dương tính.

Vũ Hội
