Nghi phạm sát hại 3 người ở Tây Ninh bị bắt sau 5 giờ gây án 20/05/2026 05:39

(PLO)- Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng sát hại 3 người trong một gia đình ở xã Hậu Thạnh, Tây Ninh đã bị bắt giữ ngay trong đêm 19-5.

Sáng 20-5, thông tin từ xã Hậu Thạnh (Tây Ninh) cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, Tây Ninh). Bằng là người gây ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh nghe tiếng la hét tại một căn nhà. Khi chạy đến, người dân phát hiện bà HTĐ (70 tuổi) và chị MTTT (41 tuổi, con gái bà Đ) đã tử vong tại chỗ. Anh NGB (22 tuổi, con chị T, cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) đang trong tình trạng nguy kịch.

Người dân nhanh chóng đưa anh NGB đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng được xác định đã dùng dao tấn công 3 người trên.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: MXH

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Nguyễn Cao Bằng có mâu thuẫn tình cảm với chị MTTT.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí và rời hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng truy bắt được Nguyễn Cao Bằng sau 5 giờ gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.