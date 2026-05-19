Bắt gặp tê tê khi đi soi ếch, người dân đem nộp công an 19/05/2026 18:08

(PLO)- Một người dân ở xã Hòa Phú, Đắk Lắk đi soi ếch thì bắt gặp tê tê nên bắt lại và giao nộp cho công an địa phương.

Ngày 19-5, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, cho biết người dân trên địa bàn vừa giao nộp một con tê tê nặng khoảng 9 kg.

Con tê tê đã được bàn giao cho lực lượng chức năng xã Hòa Phú. Ảnh: C.A

Theo ông Hậu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với kiểm lâm và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để bàn giao, thả cá thể tê tê về rừng theo quy định.

Người vừa giao nộp tê tê cho lực lượng công an là anh Y Sak Ly (30 tuổi, ngụ buôn Cư Dluê, xã Hòa Phú).

Anh Y Sak Ly cho biết khoảng 21 giờ ngày 18-5, khi trời đang mưa lớn, anh đi soi ếch thì bắt gặp một con vật bò về phía cổng nhà mình.

Tiến lại kiểm tra, anh Y Sak Ly phát hiện đây là tê tê nên gọi điện trình báo công an xã. Thời điểm trên, do trời mưa quá lớn nên anh được hướng dẫn nhốt, chăm sóc tê tê qua đêm và sáng hôm sau mang đến cơ quan chức năng giao nộp.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tê tê ngoài đời thật. Tuy nhiên, tôi từng xem thông tin trên báo nên biết đây là loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ”, anh Y Sak Ly nói.