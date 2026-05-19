Công an Khánh Hòa công bố đường dây nóng tiếp nhận tố giác vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 19/05/2026 08:43

Ngày 19-5, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa phát đi thông báo về việc tiếp nhận tố giác, tin báo, thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp.

Một vụ sản xuất, buôn bán hàng giả được Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, xử lý. Ảnh: AB

Theo đó, thời gian qua công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp; giữ vững ổn định thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận định, tình hình vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu; kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên các nền tảng thương mại điện tử; khai thác, sử dụng trái phép các nội dung số, phần mềm không có bản quyền,… Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng.

Do đó, để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, phân loại và xử lý tố giác, tin báo, thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Người dân có thể gọi phản ánh qua các số điện thoại, gồm: Trung tá Nguyễn Viết Trung, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế, số điện thoại 0909448800; Thượng tá Chu Tiến Mạnh, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, số điện thoại 0985284456 và Thượng úy Nghiêm Sỹ Bằng, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, số điện thoại 0948188338.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin để phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được tiếp nhận, xử lý và bảo đảm bí mật theo quy định.