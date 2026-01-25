Khởi tố chủ xưởng sản xuất mỹ phẩm 'khủng' trong chung cư ở Nha Trang 25/01/2026 07:07

Ngày 24-1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Dung Thoa (32 tuổi, ngụ phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bà Hồ Thị Dung Thoa làm việc với công an. Ảnh: AB

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 30-5-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang (nay là Công an phường Nam Nha Trang) tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại số 1 căn hộ chung cư của Thoa thuộc phường Nam Nha Trang.

Thời điểm đó, lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ 5.936 sản phẩm mỹ phẩm in logo, nhãn hiệu SKIN Cream không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cùng nhiều bao bì, vỏ hộp, nhãn mác các loại.

Qua điều tra, từ năm 2017 đến khi bị phát hiện, Hồ Thị Dung Thoa tự đặt mua các nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ nhiều nguồn khác nhau.

Sau đó, Thoa thuê một người thực hiện pha trộn, sang chiết nguyên liệu vào vỏ chai, hũ, tuýp thành sản phẩm hoàn thiện.

Thoa tự đặt tên nhãn hiệu mỹ phẩm mình sản xuất là SKIN Cream rồi tự thiết kế logo của nhãn hiệu, đặt in nhãn mác, bao bì nhãn hiệu SKIN Cream, tự đóng gói rồi bán ra thị trường.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.