Nhân viên dọn phòng trộm gần 180 triệu của vợ chồng du khách Đức 22/01/2026 14:37

Ngày 22-1, Công an phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý bà BTN (39 tuổi) là nhân viên dọn phòng khách sạn Red Coral Hotel (thuộc tổ dân phố 3, phường Đông Hải) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 21-1, Công an phường Đông Hải tiếp nhận tin báo của bà Scheibner Nguyễn Kim Thanh và chồng là ông Scheibner Julian (quốc tịch Đức) về việc bị mất số lượng lớn tiền EURO khi đang lưu trú tại khách sạn Red Coral Hotel.

Công an phường Đông Hải làm các thủ tục trao trả tài sản cho cặp vợ chồng du khách Đức. Ảnh: ĐH

Tiếp nhận tin báo, tổ công tác thuộc Công an phường Đông Hải lập tức vào cuộc. Chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hải đã xác định bà BTN là nghi phạm số một, nên mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, bà N khai nhận đã lợi dụng sơ hở của du khách để trộm cắp 5.900 EURO. Sau đó mang đi đổi tiền tiêu xài cá nhân, số còn lại cất giấu tại nhà mẹ ruột.

Cơ quan công an đã thu hồi số tiền EURO còn lại và 44 triệu đồng tiền Việt Nam. Đồng thời tiến hành trao trả đầy đủ cho hai vợ chồng du khách theo quy định.

Số tài sản bà N đã trộm cắp. Ảnh: ĐH

Sau khi nhận lại tài sản, bà Scheibner Nguyễn Kim Thanh và chồng là ông Scheibner Julian bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy của lực lượng công an nhân dân.

Điều này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, thân thiện, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Khánh Hòa nói riêng trong lòng du khách quốc tế.