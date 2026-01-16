Nhóm thanh thiếu niên dùng dao tấn công, cướp tài sản du khách ở Nha Trang 16/01/2026 17:13

(PLO)- Nhóm bốn thanh, thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi tiếp cận du khách người nước ngoài rồi tấn công, cướp tài sản.

Ngày 16-1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cho biết đã bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài.

Nhóm cướp này gồm: Nguyễn Ngọc Thật (17 tuổi), Hà Minh Quân (16 tuổi), Nguyễn Minh Thiên (15 tuổi, cùng ngụ phường Nha Trang) và Nguyễn Thành Vinh (17 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nhóm bốn thanh, thiếu niên bị bắt giữ. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, ngày 14-1, Công an phường Nha Trang tiếp nhận tin báo của một người đàn ông quốc tịch Latvia. Theo trình báo, rạng sáng cùng ngày, ông bị một nhóm người đến gây gổ.

Nhóm này dùng hung khí tấn công, cướp chiếc ba lô có một số giấy tờ, đồ dùng cá nhân và 500.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nha Trang lập tức tổ chức lực lượng truy xét. Đến trưa 15-1, công an phát hiện nhóm thanh, thiếu niên như mô tả đang ở khu vực bờ kè đối diện hẻm 55 Trần Phú, phường Nha Trang. Tổ công tác áp sát, bắt giữ và đưa nhóm nghi phạm về trụ sở làm việc.

Hung khí nhóm nghi phạm dùng để tấn công, cướp tài sản của nam du khách. Ảnh: XH

Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 1 giờ ngày 14-1, thấy người nước ngoài ôm ba lô nằm nghỉ tại công viên bờ biển Trần Phú, nhóm này tiếp cận. Các nghi phạm dùng cây gỗ tấn công và dùng dao đâm nạn nhân hai nhát để cướp ba lô rồi bỏ chạy.

Vụ việc đang được Công an phường Nha Trang tiếp tục điều tra, làm rõ.