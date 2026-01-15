Vụ cướp tiệm vàng hơn 2 năm trước ở Cam Ranh vẫn chưa bắt được thủ phạm 15/01/2026 16:02

(PLO)- Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã trích xuất dữ liệu, hình ảnh từ hơn 50 camera để điều tra nghi phạm trong án cướp tiệm vàng từ năm 2023.

Ngày 15-1, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa đã trả lời báo chí về vụ án cướp tiệm vàng xảy ra từ tháng 9-2023, tuy nhiên đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 23-9-2023, cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin về một vụ cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh cũ nay là phường Ba Ngòi.

Hình ảnh hai nghi phạm cùng chiếc xe máy. Ảnh: C.A

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp tiệm vàng, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Các biện pháp nghiệp vụ đã được áp dụng, gồm: khám nghiệm hiện trường, phối hợp trích xuất dữ liệu, hình ảnh từ hơn 50 camera và ghi lời khai của những người cung cấp hình ảnh, thông tin có giá trị để thu thập hình ảnh.

Điều này nhằm giúp cơ quan điều tra dựng lại toàn bộ lịch trình di chuyển của nghi phạm, đồng thời thu thập tài liệu chứng cứ…,.

Đến ngày 25-9-2023, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương điều tra, truy xét vụ án.

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ án, do điều kiện thời tiết xấu, trời tối, có mưa, đối tượng tinh vi, di chuyển qua những cung đường hẻo lánh, trốn vào khu vực rừng núi gây khó khăn cho quá trình truy vết, xác định nghi phạm.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, truy xét.

Các mẫu nữ trang bị cướp tại tiệm vàng Kim Khoa. Ảnh: C.A

Như PLO đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23-9-2023, tại tiệm vàng Kim Khoa ở TP Cam Ranh cũ xảy ra vụ cướp.

Hai kẻ cướp cầm súng uy hiếp bảo vệ và những người có mặt tại tiệm vàng để cướp vàng, tiền.

Theo chủ tiệm vàng, số tiền vàng bị cướp trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, sau khi cướp tài sản, hai tên cướp điều khiển xe máy chạy theo hướng từ TP Cam Ranh đi huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ trên quốc lộ 27B bằng xe máy kiểu dáng Sirius, nhiều khả năng gắn biển số giả.