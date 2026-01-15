Công an Khánh Hòa thông tin vụ người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện 15/01/2026 15:01

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin kết quả điều tra bước đầu vụ án liên quan người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế ở Nha Trang.

Ngày 15-1, Công an tỉnh Khánh Hòa trả lời câu hỏi của PV báo Pháp Luật TP.HCM về quá trình tố tụng, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong vụ án vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực, vi phạm quy định về an toàn lao động.

Công an công bố các quyết định tố tụng đối với các bị can. Ảnh: VN

Theo đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can đối với năm cá nhân có liên quan về các tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực và vi phạm quy định về an toàn lao động.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định của pháp luật, các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Đối với trách nhiệm, cá nhân, tổ chức liên quan, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bước đầu xác định, sai phạm cụ thể của năm bị can liên quan đến việc tổ chức, tạo điều kiện hoặc thực hiện các hoạt động thi công, vận hành điện không đúng quy định về an toàn. Trong đó, có các hành vi không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý tạo điều kiện tiền đề cho hoạt động thi công trái phép trên lưới điện đang quản lý.

"Vai trò, mức độ trách nhiệm cụ thể của từng bị can đang vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định"- đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Cũng theo Công an tỉnh Khánh Hòa, hiện vụ án đang trong quá trình điều tra theo quy định. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ tiếp tục xử lý nghiêm, khách quan, đúng pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ toàn diện nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Vợ anh V đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan cái chết của chồng mình. Ảnh: XUÂN HOÁT

Như PLO đã thông tin, ngày 22-12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố năm người liên quan cái chết của anh NXV (34 tuổi, ngụ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa). Anh V là người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện trung thế mà PLO đã nhiều lần phản ánh.

Năm người bị khởi tố gồm Hoàng Thu Hồng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Trần Anh Vũ, chuyên viên đội quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, cùng về hành vi vi phạm quy định về vận hành công trình điện lực.

Phan Ngọc Thành, Nguyễn Như Khôi, đều là công nhân Đội quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam bốn trong năm bị can gồm Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Vũ, Phan Ngọc Thành, Nguyễn Như Khôi.