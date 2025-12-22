Khởi tố 5 bị can trong vụ người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện 22/12/2025 11:37

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố năm người liên quan vụ người đàn ông mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện ở phường Tây Nha Trang.

Ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã khởi tố năm người liên quan cái chết của anh NXV (34 tuổi, ngụ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa). Đây là người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện trung thế mà PLO đã nhiều lần phản ánh.

Công an công bố các quyết định tố tụng đối với các bị can. Ảnh: VN

Năm người bị khởi tố gồm Hoàng Thu Hồng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Trần Anh Vũ, chuyên viên đội quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, cùng về hành vi vi phạm quy định về vận hành công trình điện lực.

Phan Ngọc Thành, Nguyễn Như Khôi, đều là công nhân Đội quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam bốn trong năm bị can gồm Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Vũ, Phan Ngọc Thành, Nguyễn Như Khôi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các công nhân thuộc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang và Đội quản lý điện Vĩnh Hải không tuân thủ quy định về an toàn lao động, vận hành công trình điện lực trong quá trình thi công dẫn đến tai nạn chết người.

Công an làm việc với bị can Hoàng Thu Hồng. Ảnh: VN

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ việc nghiêm trọng gây thiệt hại tính mạng con người, để lại hậu quả đau lòng cho gia đình nạn nhân, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội và gây dư luận trong nhân dân.

Như PLO đã thông tin, tối 7-12, trên trụ điện trung thế tại tổ dân phố Xuân Lạc, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa xảy ra sự việc anh NXV bị điện giật tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh V mặc áo điện lực.