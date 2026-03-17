Công an Tây Ninh bắt giữ nhóm lừa đảo bằng trò bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ 17/03/2026 13:23

(PLO)- Công an Tây Ninh vừa triệt phá nhóm đối tượng dàn dựng trò chơi bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều người liên quan đến hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại các gian hàng trò chơi bốc thăm trúng thưởng trong hội chợ Hương Trầm, tại khu phố 6, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Theo điều tra, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của người dân vào ngày 6-3. Đến tối 7-3, lực lượng chức năng kiểm tra hai gian hàng đoàn hội chợ Hương Trầm tại phường Tân Ninh và xã Tân Biên, qua đó phát hiện dấu hiệu gian dối trong hoạt động bốc thăm trúng thưởng.

Gian hàng trò chơi bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ. Ảnh: CA

Kết quả xác minh cho thấy Trần Phước Văn (36 tuổi, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) và Mai Thị Nữ (36 tuổi, xã An Hải, tỉnh Khánh Hòa) là chủ mưu, đã cấu kết với một số người khác tổ chức hai gian hàng trò chơi trong hội chợ nhằm mục đích lừa đảo.

Nhóm này thuê mặt bằng từ ngày 16-2 đến 3-3 với tổng chi phí 100 triệu đồng, sau đó phân công vai trò cụ thể để vận hành hoạt động.

Thủ đoạn của các đối tượng được xác định là dàn dựng toàn bộ kết quả bốc thăm. Dù niêm yết nhiều phần thưởng hấp dẫn như nồi cơm điện, quạt máy, lò vi sóng, thậm chí là điện thoại iPhone quy đổi tiền từ 9 đến 15 triệu đồng, nhưng thực tế các rổ thăm không hề có lá trúng thưởng.

Các lá thăm trúng được cất giấu riêng và chỉ đưa ra khi cần tạo lòng tin.

Bảng thể lệ trò chơi bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ. Ảnh: CA

Ban đầu, người chơi được cho trúng một số phần quà nhỏ để tạo sự tin tưởng. Sau đó, các đối tượng dẫn dụ chuyển sang hình thức “tích điểm đổi thưởng lớn”.

Người chơi phải mua thăm với số tiền tăng dần, từ 100.000 đồng và nhân đôi qua mỗi lượt. Tuy nhiên, tổng điểm luôn bị khống chế ở mức 70–90 điểm, không đủ để trúng thưởng, khiến người chơi liên tục bỏ thêm tiền.

Đáng chú ý, nhóm này còn sử dụng “cò mồi” giả làm người chơi trúng thưởng để tạo hiệu ứng tâm lý. Khi nạn nhân hết tiền, các đối tượng tiếp tục cho mượn tiền nhằm kéo dài việc chơi, sau đó yêu cầu về nhà lấy tiền trả.

Nhóm người tham gia lừa đảo trò chơi bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ. Ảnh: CA

Chỉ riêng ngày 7-3, tại điểm ở phường Tân Ninh, nhóm này đã chiếm đoạt tổng cộng 39,35 triệu đồng của nhiều nạn nhân. Tại xã Tân Biên, một nạn nhân khác cũng bị lừa 1,2 triệu đồng. Toàn bộ hoạt động được điều hành chặt chẽ thông qua các nhóm liên lạc, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ quản lý, bán thăm đến cò mồi. Số tiền thu lợi được chia theo tỉ lệ, trong đó một nửa dành cho các đối tượng giúp sức.

Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi lừa đảo có tổ chức, không phải trò chơi may rủi thông thường. Các đối tượng ngay từ đầu đã chủ đích không để người chơi trúng thưởng.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.