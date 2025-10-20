Công ty Xổ số Gia Lai từ chối trả thưởng tờ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách 20/10/2025 15:29

(PLO)- Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai khẳng định không thể trả thưởng cho tờ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách, mong khách hàng thông cảm.

Ngày 20-10, luật sư (LS) Nguyễn Văn Kỷ, Đoàn Luật sư TP Huế cho biết Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Công ty XSKT Gia Lai - PV) đã có công văn trả lời ông PDL, ngụ xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi về tờ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách.

Tờ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách.

Công văn do ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Công ty XSKT tỉnh Gia Lai ký ngày 16-10.

Công văn này gửi nhiều đơn vị gồm: ông L (chủ nhân tờ số), UBND tỉnh, Sở Tài chính, Chủ tịch HĐXSKT… để báo cáo.

Công văn nêu rõ, ông L sở hữu vé số dự thưởng 996946C, ký hiệu K39-25 của Công ty XSKT tỉnh Gia Lai trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng trong kỳ quay mở thưởng ngày 26-9.

Tuy nhiên, tờ vé số này bị rách rời, tạo lỗ thủng ở giữa và phần rách rời không còn nhưng không ảnh hưởng đến các dãy số.

Công văn của Công ty XSKT Gia Lai trả lời, không thể trả thưởng cho ông L và mong ông thông cảm.

Công ty CXKT Gia Lai viện dẫn các quy định tại điều 31 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-10-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và kết luận "Vé mang số dự thưởng 996949C không đủ điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng”.

Do đó, Công ty CSKT tỉnh Gia Lai không thể trả thưởng, mong ông L thông cảm và tiếp tục ủng hộ xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai.

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ cho biết ông sẽ hỗ trợ chủ nhân tờ vé số này khởi kiện Công ty XSKT tỉnh Gia Lai ra TAND khu vực 7 - Gia Lai.

Liên quan đến vụ việc này, văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi của Công ty XSKT Gia Lai có giấy mời gửi ông PDL làm việc vào sáng 21-10 để... bổ sung thông tin, xem xét trả thưởng.