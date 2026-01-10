THADS TP.HCM đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh IOC 10/01/2026 10:08

(PLO)- Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) trong lĩnh vực THADS sẽ giúp nâng cao năng lực quản trị, điều hành; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành án...

Ngày 10-1, THADS TP.HCM đã chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) trong lĩnh vực THADS.

Theo THADS TP.HCM, Trung tâm Điều hành Thông minh IOC là mô hình trung tâm tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống, phần mềm nghiệp vụ khác nhau vào một nền tảng thống nhất.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi khánh thành Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) trong lĩnh vực THADS. Ảnh: MX

Trên cơ sở dữ liệu được thu thập, hệ thống tiến hành phân tích, xử lý và hiển thị trực quan dưới dạng các biểu đồ, bảng thống kê, bản đồ số, cho phép lãnh đạo và các cấp quản lý theo dõi, giám sát toàn diện mọi hoạt động của đơn vị theo thời gian thực.

Hệ thống IOC THADS được xây dựng để khắc phục tình trạng quản lý phân tán giữa các đơn vị địa phương; thống nhất và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Cục Quản lý THADS.

Hệ thống bao gồm các nhóm chức năng như quản lý tài khoản và cơ cấu tổ chức, theo dõi và giám sát các chỉ số điều hành theo bộ chỉ số IOC THADS, trực quan hóa dữ liệu, thông báo và cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định thông qua chatbot thông minh, dự báo xu hướng bằng trí tuệ nhân tạo, tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu chuẩn và tích hợp quản lý nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) trong lĩnh vực THADS. Ảnh: MX

Trong đó, chức năng theo dõi, giám sát chỉ số cho phép quản lý các chỉ số điều hành trọng yếu của toàn ngành, giao và quản lý chỉ tiêu cho từng đơn vị, từng cấp; kịp thời cảnh báo các vấn đề phát sinh, các chỉ số có nguy cơ không đạt kế hoạch.

Hệ thống còn có một dashboard hiển thị chính phục vụ công tác theo dõi, điều hành và báo cáo.

Dashboard hiển thị chính được thiết kế gồm bốn màn hình lớn, phản ánh toàn diện bức tranh công tác THADS VVFDSDS trên địa bàn TP.HCM. Màn hình thống kê thời gian thực kết nối trực tiếp với các phần mềm nền tảng số của ngành, hiển thị tỷ lệ việc thi hành xong, tỷ lệ tiền thi hành xong, tổng số việc phải thi hành, tổng số việc thi hành xong và đang thi hành... số lượng biên lai đã phát hành, số tiền biên lai thực thu; số lượng quyết định thi hành án đã ban hành và quyết định ủy thác thi hành án.

﻿ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy xem ứng dụng chuyển đổi số tại THADS TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) sẽ giúp lãnh đạo chủ động trong công tác điều hành, giao chỉ tiêu và phân bổ nguồn lực. Cảnh báo các chỉ số, vụ việc có nguy cơ rủi ro, cần sự chỉ đạo kịp thời; các vụ việc có số tiền phải giải quyết cao, tình hình hoãn thi hành án và các thông tin báo chí nổi bật liên quan đến công tác THADS.

Theo THADS TP.HCM việc đưa IOC THADS TP.HCM vào vận hành sẽ giúp nâng cao năng lực quản trị, điều hành; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành án... Hỗ trợ lãnh đạo các cấp nắm bắt kịp thời tình hình, phát hiện sớm những tồn tại, hạn chế để có giải pháp chỉ đạo phù hợp.