Tuyên án vụ hỗn chiến bằng súng và dao ở Tây Ninh 18/03/2026 15:13

Ngày 18-3, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Minh Tân (35 tuổi, ngụ xã Đức Lập) về các tội “giết người” trong trường hợp chưa đạt và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, trước đó, anh NTK (23 tuổi) bị một nhóm người lạ chặn đánh. Nghi ngờ nhóm này có liên quan đến Tân, K nảy sinh ý định tìm đối phương để trả thù. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25-10-2020, K cùng một người bạn thuê ô tô đi tìm Tân nhưng không gặp.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Minh Tân. Ảnh: HUỲNH DU

Trên đường quay về, nhóm K tình cờ chạm mặt Tân và xảy ra cự cãi. Trong lúc xung đột, Tân dùng vật cứng đập vỡ kính xe của nhóm K. Không dừng lại ở đó, hai bên tiếp tục có hành vi đáp trả. Nhóm K sau đó chuẩn bị nhiều hung khí như dao tự chế, gậy bóng chày và một khẩu súng dạng rulo mang theo trong người.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, nhóm này tập trung tại một quán cà phê rồi di chuyển bằng xe máy đi tìm Tân. Về phía mình, Tân cũng chuẩn bị một khẩu súng dạng hoa cải rồi mang đến một quán tạp hóa tại ấp Bàu Sen, xã Đức Lập.

Khoảng 12 giờ, khi phát hiện Tân đang có mặt tại quán, nhóm K dừng xe cách quán khoảng 50m rồi mang hung khí đi bộ tiến lại gần. Khi khoảng cách giữa hai bên còn khoảng 20m, Tân đã dùng súng bắn một phát về phía đối phương, trúng anh P gây thương tích ở nhiều vị trí như thái dương, má, vai và hạ sườn phải.

Lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh áp giải Trương Minh Tân về trại giam. Ảnh: HUỲNH DU

Ngay sau đó, nhóm của K cũng rút súng bắn trả, khiến một thanh niên trong nhóm Tân bị trúng đạn. Chưa dừng lại, hai bên tiếp tục lao vào hỗn chiến bằng dao, gậy. Trong quá trình truy đuổi, nhóm K dùng gậy tấn công, còn Tân sử dụng dao tự chế chống trả, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Kết quả giám định xác định anh P bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 7%. Ngoài ra, một thanh niên khác cũng bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của hai nhóm thanh niên thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật khi sử dụng vũ khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Trong đó, hành vi của Trương Minh Tân đủ yếu tố cấu thành tội giết người trong trường hợp chưa đạt, đồng thời vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Minh Tân tổng cộng 13 năm 3 tháng tù, gồm 12 năm tù về tội giết người và 1 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối với hành vi phạm tội của những người khác trong vụ hỗn chiến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tách giải quyết trong vụ án khác.