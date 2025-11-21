Thanh niên cùng bạn mang dao, súng tự chế đi 'giải quyết mâu thuẫn' ở TP.HCM 21/11/2025 19:13

(PLO)- Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, đã ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí đến công viên để “giải quyết mâu thuẫn”.

Ngày 21-11, Công an phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM), cho biết tối 19-11, trong lúc tuần tra theo mô hình “SOS an ninh trật tự” và “3 trong 1: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân”, lực lượng nhận được tin báo có nhóm thiếu niên tụ tập tại Công viên Thuận Kiều, mang theo hung khí và có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau.

Nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, súng tự chế đi "giải quyết mâu thuẫn" bị Công an phường Đông Hưng Thuận phát hiện, ngăn chặn. Ảnh: CA

Ngay lập tức, công an triển khai lực lượng đến hiện trường, khống chế các thanh thiếu niên và mời tất cả về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, nhóm có 10 thanh thiếu niên độ tuổi 16-18. Trong đó, bốn người mang theo hung khí tự chế như dao tự chế và dao đầu nhọn. Cá biệt, có T (18 tuổi) mang theo súng tự chế bắn đạn cao su.

Làm việc với công an, các thanh thiếu niên khai mâu thuẫn xuất phát từ tranh cãi giữa hai người trong nhóm. Sau đó, qua mạng xã hội, hai nhóm hẹn gặp tại công viên để giải quyết bằng bạo lực.

Trong số này, công an phát hiện T có mang theo súng tự chế. Ảnh: HT

Công an phường Đông Hưng Thuận đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời khuyến cáo gia đình và nhà trường tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện dấu hiệu lệch chuẩn. Lực lượng công an đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện tụ tập gây rối để giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.