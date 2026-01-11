Bộ Công an có thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk vụ triệt phá đường dây lừa đảo 11/01/2026 17:19

(PLO)- Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk liên quan việc đơn vị này phối hợp, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11-1, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Bộ Công an vừa có thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hai trong số 13 bị can bị bắt liên quan vụ án. Ảnh: C.A

Lý do, Cục A05 và Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp, phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đường dây kinh doanh tiền ảo có giá trị trên 1.200 tỉ đồng; khởi tố, bắt giam 13 bị can.

Theo Bộ Công an, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Cục A05, Công an tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm...

Đồng thời, phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa A05 và công an địa phương, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương thành tích của Cục A05 và Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, Bộ Công an đề nghị Cục A05 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Đắk Lắk và các địa phương liên quan điều tra, xử lý những người liên quan khác, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Như PLO đã thông tin, đầu tháng 12-2025, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư đồng tiền điện tử Kay thuộc dự án Kayple.

Công an đã bắt giữ Mai Minh Tấn (30 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Trần Quang Út (39 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) cùng 11 người khác có liên quan vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9-2024 đến 8-2025, nhóm nghi phạm trong đường dây này chiếm đoạt khoảng 1.275 tỉ đồng từ 4.000 ví đầu tư để tiêu xài.