Tây Ninh: Khởi tố đối tượng đánh học sinh lớp 9 sau va chạm giao thông 17/03/2026 11:25

(PLO)- Sau va chạm giao thông, nam học sinh lớp 9 bị hành hung ở Tây Ninh. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 17-3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh có báo cáo kết quả phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh vụ việc một nam học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn phường Long An được báo đăng ngày 11-2.

Theo báo cáo của UBND phường Long An, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 47 phút ngày 10-2-2026 tại đường Kênh Cầu Ngang, khu phố Đạo Thạnh.

Thời điểm này, em Đ.B.M. (sinh năm 2011), học sinh lớp 9 Trường THCS Hướng Thọ Phú, trên đường đi học về thì va chạm giao thông với một nam thanh niên đi xe máy chở theo một phụ nữ.

Vụ học sinh lớp 9 bị đánh được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Sau va chạm, nam thanh niên đi xe máy đã có lời nói thô tục, chửi bới và đánh em M. ngay tại hiện trường. Hành vi này gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của chị H. (mẹ em M.), Công an phường Long An đã nhanh chóng xác minh, truy xét đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng xác định người hành hung em M. là T.M.K. (sinh năm 2008, ngụ phường Long An). Tại cơ quan công an, T.M.K. đã thừa nhận hành vi đánh em M. sau khi va chạm giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với T.M.K. Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với K. để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với chính quyền và gia đình để hỗ trợ ổn định tâm lý cho học sinh.

Theo gia đình, sức khỏe và tâm lý của em Đ.B.M hiện đã ổn định, không ảnh hưởng đến việc học tập. Gia đình em cũng đã có đơn bãi nại đối với đối tượng liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.