Clip ghi cảnh nam học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông 11/02/2026 07:38

(PLO)- Clip ghi lại cảnh một học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông đang lan truyền, khiến dư luận bức xúc, công an đang vào cuộc xác minh.

Sáng ngày 11-2, công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc một học sinh bị hành hung. Vụ việc được ghi lại trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội vào tối 10-2 khiến nhiều người bức xúc.

Video: Nam học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông.

Theo nội dung clip, vào khoảng 16 giờ 47 phút ngày 10-2, tại đường Tập Đoàn 5, khu vực giáp ranh Ấp 3, xã Hướng Thọ Phú và Ấp Bình Cang 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, một học sinh đi xe đạp điện đến khu vực ngã ba thì xảy ra va chạm nhẹ với một nam thanh niên chạy xe máy chở theo vợ và con nhỏ.

Cú va chạm không gây hậu quả nghiêm trọng, cả hai phương tiện đều không bị ngã. Tuy nhiên, thay vì trao đổi hay giải quyết sự việc, nam thanh niên bất ngờ lao tới hành hung học sinh.

Trong clip, người này liên tục đánh, kẹp cổ, đấm vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống đường, sau đó tiếp tục đá vào đầu, mặt và bụng học sinh.

Nam học sinh lớp 9 bị đạp vào đầu sau va chạm. Ảnh cắt từ clip

Bị tấn công dồn dập, nam học sinh chỉ biết nằm ôm đầu chống đỡ. Hành vi hành hung kéo dài khoảng 30 giây thì nam thanh niên dừng lại. Sau đó, học sinh đứng dậy, điều khiển xe đạp điện rời khỏi hiện trường, còn người đàn ông cũng chở vợ con rời đi.

Theo chị NTBH ( Phụ huynh em học sinh lớp 9, phường Long An), sau sự việc, học sinh đã về nhà báo với gia đình. Bức xúc trước hành vi bạo lực nên gia đình đã nhờ người dân trích xuất camera, đồng thời đăng tải clip lên mạng xã hội để tìm biển số xe của người hành hung vì camera không thấy rõ biển số xe. Gia đình đã trình báo đến công an phường Long An.

Chị H cho biết, con trai chị 14 tuổi, đang học lớp 9, tối cùng ngày chị đã đưa con đến khám tại bệnh viện, rất may mắn cháu bé chỉ chấn thương phần mềm.

Vụ việc đang được Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh xác minh, củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.