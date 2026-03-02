Công an tìm ra người đi xe bán tải chèn ép 3 người trên xe máy ngã xuống đường 02/03/2026 20:33

(PLO)- Công an đã tìm ra người điều khiển xe bán tải trong vụ chèn ép xe máy ngã xuống đường và dựng lại hiện trường vụ việc để điều tra làm rõ.

Ngày 2-3, Công an phường Hoàng Mai, Công an TP Hà Nội đã làm việc với tài xế điều khiển ô tô bán tải trong vụ chèn ép vợ chồng đi xe máy ngã xuống đường gây nguy hiểm.

Đoạn đường xảy ra vụ việc.

Được biết, sau khi vào cuộc tìm ra tài xế điều khiển xe bán tải, công an đã yêu cầu người này đưa xe bán tải đến để dựng lại hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin, ngày 28-2, mạng xã hội lan truyền, chia sẻ clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng đang bế con nhỏ đi trên một xe máy, bị xe bán tải “tạt đầu”, chèn ép ngã xuống đường gây nguy hiểm.

Clip cho thấy chiếc xe bán tải, thùng sau chở một chiếc xe máy, bất ngờ rẽ trái, “ép” trước xe máy khiến hai vợ chồng cùng con nhỏ ngã ra đường.

Camera hành trình của xe người đi đường ghi lại vụ việc.

Ngay lúc đó, một xe tải chạy qua suýt gây va chạm. Người chồng ôm con nhỏ chạy bộ, đuổi theo xe bán tải nhưng không kịp.

Theo camera hành trình ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ 15 phút đêm 27-2, thuộc đoạn đường song hành Vành đai 3 (thuộc địa phận phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Nhiều người lên tiếng đề nghị xử lý nghiêm minh người điều khiển xe bán tải nêu trên bởi đã coi thường tính mạng của người khác.