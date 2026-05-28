Video điều tra: Vạch trần chiêu trò ‘làm tiền’ của nhóm đánh giày - kỳ 4: Du khách nói gì? 28/05/2026 16:19

Video điều tra: Vạch trần chiêu trò ‘làm tiền’ của nhóm đánh giày - kỳ 4: Du khách nói gì sau khi bị nhóm đánh giày ‘moi tiền’?

Theo ghi nhận của PV, nhóm đánh giày thường xuất hiện quanh khu vực chợ Bến Thành, đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… để phối hợp tiếp cận du khách nước ngoài. Nhiều trường hợp phản ánh bị giật giày để sửa dù không đồng ý, sau đó bị yêu cầu trả từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng.

Nhiều du khách bày tỏ sự đáng tiếc về trải nghiệm này. Tuy nhiên, phần lớn du khách vẫn đánh giá cao sự thân thiện của người dân, nét sôi động của thành phố và nền ẩm thực phong phú.

TP.HCM từ lâu là điểm đến hấp dẫn với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm nhờ nhịp sống năng động, văn hóa đa dạng và sự hiếu khách của người dân. Vì vậy, tình trạng một số người lợi dụng nghề đánh giày để chèo kéo, “moi tiền” du khách là "con sâu làm rầu nồi canh", ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị văn minh của thành phố.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã vào cuộc, bắt quả tang nhóm đánh giày lấy tiền của du khách để điều tra, xử lý. Việc cơ quan chức năng nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng này được xem là tín hiệu tích cực nhằm bảo vệ môi trường du lịch an toàn, văn minh cho thành phố.