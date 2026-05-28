Tìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi bị nước cuốn trôi ở Thanh Hoá 28/05/2026 10:24

(PLO)- Người dân ở thôn Thọ Thượng, xã Thăng Bình tỉnh Thanh Hóa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi vướng tại cột mốc báo nước của kênh nam sông Mực.

Sáng 28-5, Công an xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa thông tin nguyên nhân cháu bé tử vong trên kênh nam sông Mực do đuối nước, không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 27-5, người dân thuộc khu vực Cống Cao, thôn Thọ Thượng xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hoá người dân phát hiện bé gái đã tử vong vướng vào cột mốc báo nước trên kênh nam sông Mực.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, nạn nhân là cháu L.P.D.L (8 tuổi), ngụ ở thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hoá. Theo đó, ngày 27-5, bé gái xuống nhà bà ngoại tại thôn Vạn Thành, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hoá chơi rồi dẫn đến sự việc như trên.

Đoạn kênh nam sông Mực nơi phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi tử vong. Ảnh: ĐT

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thăng Bình đã phối hợp với Viện kiểm sát Khu vực 2, tỉnh Thanh Hoá và gia đình để điều tra, xác định nguyên nhân cháu bé tử vong.

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, cháu bé tử vong do đuối nước, không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc.

Công an xã Thăng Bình và Viện Kiểm sát Khu vực 2, tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản liên quan, bàn giao thi thể cháu cho gia đình làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.