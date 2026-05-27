Đề thi Toán tuyển sinh lớp 10 ở Huế có tổng 11 điểm trên mạng xã hội là giả mạo 27/05/2026 19:05

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế khẳng định hình ảnh đề thi môn Toán có tổng 11 điểm lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo, cắt ghép.

Chiều 27-5, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027 của Sở Giáo dục- Đào tạo TP Huế có tổng điểm lên đến 11 điểm. Cơ quan chức năng khẳng định đây là đề thi giả mạo và đang khẩn trương làm rõ.

Đề thi môn toán có tổng là 11 điểm được trang có tích xanh đăng tải.

Chiều cùng ngày, trên trang mạng xã hội Facebook có tích xanh mang tên Tin giáo dục TP Huế đã đăng tải hình ảnh đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP Huế.

Đề thi Toán được lan truyền này bao gồm tổng cộng tám câu hỏi, nhưng khi cộng tổng điểm số ghi ở từng câu lại cho ra kết quả là 11 điểm, thay vì thang điểm 10 như quy định.

Ngay khi vừa được đăng tải, nhiều người phát hiện ra đề thi này có tổng 11 điểm và để lại nhiều bình luận. Tuy nhiên, một số tài khoản đã bình luận về việc đề này đã bị cắt ghép.

Đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế không có câu số 8 như đề giả lan truyền trên mạng.

Đề lan truyền tại trang facebook này đã bị ghép thêm "câu 8" với giá trị 1 điểm vào cuối trang, khiến tổng điểm của toàn bộ bài thi thành 11 điểm.

Trao đổi với PV PLO, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, khẳng định đề Toán được lan truyền trên trang facebook nói trên đã bị chỉnh sửa và trang tích xanh đó không liên quan đến ngành.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Huế đang đề nghị cơ quan công an làm rõ vụ việc, tránh gây hoang mang dư luận.