Đề nghị truy tố 29 bị can vụ sản xuất sữa giả cho người bị suy thận, tiểu đường, trẻ sinh non, phụ nữ có thai 17/04/2026 16:59

(PLO)- Sản phẩm các bị can sản xuất gồm các loại sữa giả dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án sữa giả của Công ty Rance phamar và các công ty liên quan, đồng thời đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 29 bị can.

Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ.

Sản phẩm của nhóm công ty Rance Pharma

Trong đó, bị can Hoàng Mạnh Hà và bị can Vũ Mạnh Cường bị đề nghị truy tố 3 tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, nhận thấy việc kinh doanh sữa mang lại lợi nhuận cao, năm 2021, Hà và Cường đã thành lập Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và xây dựng một nhà máy sản xuất tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), TP Hà Nội.

Để sản xuất các sản phẩm sữa bột giả, Cường và Hà còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác, thành lập ra 9 công ty, tạo nên một hệ sinh thái.

Mục đích để các công ty này đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty Hacofood Group và Rance Pharma.

Sản phẩm các bị can sản xuất gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm là chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó...

Tuy nhiên, từ khoảng tháng 11-2021, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, Cường, Hà và các bị can khác đã thống nhất thay đổi công thức sản phẩm so với hồ sơ đã công bố. Các bị can đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Cụ thể, các đối tượng thay thế một số thành phần quan trọng như chất MCT bằng Non Dairy Creamer, thay axit béo bằng Omega 369, thay vitamin và khoáng chất riêng lẻ bằng hỗn hợp tổng hợp, đồng thời cắt giảm hàm lượng nhiều nguyên liệu khác.

Dù nhận thức rõ việc này làm giảm chất lượng sản phẩm, các bị can vẫn tiếp tục sản xuất.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 27.138 lon/hộp thuộc 426 sản phẩm sữa dạng bột. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đối với toàn bộ số sản phẩm này cho thấy tất cả đều là hàng giả theo quy định pháp luật, do hàm lượng các chất không đạt 70% so với công bố trên nhãn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng 187.025 hộp sữa giả, trong đó đã tiêu thụ 170.293 hộp, thu về gần 18 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí, số tiền thu lợi bất chính của hai công ty là hơn 11 tỉ đồng.

Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường 159.387 hộp, thu hơn 44 tỉ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 28 tỉ đồng. Tổng giá trị hàng hóa tính theo giá thị trường lên tới hơn 54 tỉ đồng, với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỉ đồng.