Ngày 6-5, xét xử phúc thẩm đối với 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 14/04/2026 21:35

Ngày 6-5 tới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 6 đến hết ngày 8-5-2026). HĐXX gồm 3 người, do Thẩm phán Trần Thị Quỳnh làm chủ tọa phiên tòa. Hiện đã có hơn 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Cựu cục trưởng Trần Việt Nga tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Tháng 1-2026, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh này, bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên 15 năm tù; bị cáo Lê Hoàng (chồng của bị cáo Trần Việt Nga) lĩnh 5 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, hơn 30 bị cáo cũng kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, một số xin được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi.

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Về phía doanh nghiệp, vì mục tiêu lợi nhuận, để tránh việc xét duyệt hồ sơ và công bố sản phẩm bị kéo dài dẫn đến không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường, nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa tiền từ 5 - 10 triệu đồng/ 1 hồ sơ ngoài lệ phí phải nộp theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP.

Từ 2018 - 2025, một số chuyên viên báo cáo nội dung các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP cho lãnh đạo cấp phòng, trung tâm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đồng ý cho phép nhân viên nhận tiền sau đó hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ.

Sau khi được các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga đồng ý chủ trương trên, lãnh đạo phòng, trung tâm trao đổi lại với các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Kết quả điều tra xác định từ 2018 - 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 34 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi nhận hối lộ hơn 107 tỉ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là gần 94 tỉ đồng, cấp giấy xác nhận là hơn 12 tỉ đồng và giấy chứng nhận GMP là hơn 1 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỉ đồng, bị cáo Trần Thị Nga hơn 8 tỉ đồng.