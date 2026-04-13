Chiêu trò lừa chạy án cao tay, trả lại 300 triệu để ‘hốt’ cú lớn hơn 13/04/2026 17:58

(PLO)- Sau khi trả lại tiền, bị cáo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ với các lãnh đạo Tòa án cấp phúc thẩm, có thể giúp chạy án nhưng cần số tiền lớn hơn...

Ngày 13-4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1994) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Sơn là lao động tự do, không phải cán bộ công tác trong các cơ quan tư pháp. Khoảng tháng 8-2024, thông qua người quen, Sơn quen anh Nguyễn Khắc V.

Quá trình quen biết, Sơn nói bản thân có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo trong ngành Tư pháp, có thể chạy án, xin tại ngoại, giảm án cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự.

Bị cáo Sơn tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Thời gian này, Nguyễn Đình L là bị can trong vụ án giết người xảy ra ngày 10-9-2010 tại xã An Khánh, TP Hà Nội. Gia đình bị can này thấy hình phạt của con họ rất nghiêm khắc nên muốn tìm quan hệ nhờ xin giảm nhẹ hình phạt tù.

Thông qua anh V, gia đình này đã đến gặp Sơn nhờ chạy án. Bị cáo đồng ý và hứa hẹn giúp bị can này không phải chịu mức án tù chung thân.

Qua anh V, Sơn biết thông tin ngày 11-9-2024, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đình L về tội giết người. Lúc này, Sơn nhận 300 triệu đồng của anh V và có ý định đến TAND TP Hà Nội để tìm hiểu kết quả xét xử đối với L. Nếu L được TAND TP Hà Nội tuyên mức án 20 năm tù thì Sơn sẽ chiếm đoạt số tiền này.

Tuy nhiên, kết quả xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đình L mức án tù chung thân về tội giết người. Khi đó, Sơn đã hẹn anh V đến quán cà phê để trả lại số tiền 300 triệu đồng đã nhận.

Nhưng sau khi trả lại tiền, Sơn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ với các lãnh đạo Tòa án cấp phúc thẩm, khẳng định có thể chạy án, xin giảm án cho L nhưng cần số tiền lớn hơn.

Tin tưởng bị cáo, gia đình anh L chuyển 500 triệu đồng cho Sơn. Nhận tiền xong, bị cáo hướng dẫn anh V cùng gia đình L làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nhận tiền, Sơn không liên hệ với ai để tác động xin giảm án mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Đến ngày 27-10-2024, Sơn tìm hiểu thông tin trên trên báo chí và biết được TAND TP Hà Nội mới bổ nhiệm lãnh đạo Tòa án. Với mục đích chiếm đoạt tiền của gia đình bị can bảo anh V nói với gia đình L cần đưa thêm 50 triệu đồng để Sơn đi gặp gỡ, chào hỏi lãnh đạo Tòa qua đó để chạy án.

Gia đình nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho Sơn và chuyển thêm 35 triệu đồng để xin cho L được chấp hành án tại trại giam Thanh Lâm. Tuy nhiên, đến khi Tòa án cấp phúc thẩm mở phiên tòa, gia đình nạn nhân không thấy Sơn thực hiện công việc như đã hứa hẹn. Sau khi đòi tiền không được, gia đình L gửi đơn tố giác hành vi của bị cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận sai lầm và nhận thức sâu sắc được hành vi của mình.