Lời khai tại tòa của cựu kiểm sát viên nhận 2 tỉ đồng chạy án 22/10/2025 17:05

(PLO)- Tại tòa, cựu kiểm sát viên khai có nhận 2 tỉ đồng chạy án nhưng việc cho 7 người được hưởng án treo, miễn trách nhiệm hình sự đều “có căn cứ, đúng quy định pháp luật”.

Ngày 22-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Khánh Vân (cựu kiểm sát viên trung cấp, phó trưởng Phòng 7 VKSND tỉnh Lào Cai) về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Phạm Thị Thu (cựu kiểm sát viên trung cấp, phó trưởng Phòng nghiệp vụ thuộc Vụ 9 VKSND Tối cao) và bị cáo Cao Quang Hưng (nhân viên Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2) bị xét xử về tội môi giới hối lộ.

Bị cáo Vương Anh Thư (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lộc Phát 68) bị xét xử về các tội môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Chạy án để hưởng án treo

Tại phiên tòa, ông Thái (bị cáo trong một vụ án khác) thừa nhận có đưa tiền cho Vương Anh Thư để chạy án như cáo trạng quy kết. Ông Thái khai quen bị cáo Thư qua hàng xóm và có chuyển cáo trạng, bản án sơ thẩm của những người trong gia đình mình, nhờ anh ta “tìm cửa”, giúp hưởng án treo.

Bị cáo Thư đồng ý, đưa ra giá 3,5 tỉ đồng và kết quả 6 người trong nhà ông Thái được hưởng án treo, con trai ông được miễn trách nhiệm hình sự.

Theo lời khai của ông Thái, số tiền 3,5 tỉ đồng là tiền chạy án còn hơn 350 triệu khác, có một phần là Thư vay, một phần là ông cảm ơn bị cáo vì giúp chạy án.

Sau phiên tòa phúc thẩm, khi một số người thân của ông Thái đã được hưởng án treo, bị cáo Thư tiếp tục nói có thể giúp những người còn lại được hưởng án treo bằng cách gửi đơn đề nghị Giám đốc thẩm với chi phí 3 tỉ đồng. Ông Thái đồng ý, chuyển tiền trước khi đi chấp hành án.

Khi đó, ông Thái ở trong tù có nhắn vợ làm việc với Thư về việc xin án treo cho những người còn lại trong gia đình. Nhưng sau đó một thời gian, vợ ông Thái báo lại bị cáo Thư chặn số.

Vợ ông Thái khai bà làm theo lời chồng, gọi điện cho bị cáo Thư nhưng bị chặn số. Do đó, bà lấy điện thoại của mình để gọi cho Thư. Khi nói chuyện, bị cáo Thư vẫn nói là đang lo việc cho gia đình ông Thái. Nhưng sau đó đơn giám đốc thẩm bị bác.

Bị cáo Vương Anh Thư thừa nhận có giúp chạy án cho 6 người trong gia đình ông Thái được án treo, một người được miễn trách nhiệm hình sự.

Sau đó, bị cáo Thư dẫn ông Thái đi gặp, nói chuyện với một người là thư ký ở TAND Tối cao, nhờ xem xét Giám đốc thẩm để cho những người còn lại trong gia đình ông Thái cũng được án treo. Vị thư ký này cho rằng việc này có thể làm được nhưng phải từ 1-3 năm, ít nhất là 1 năm.

Trước khi ông Thái đi thi hành án tù, bị cáo Thư đã yêu cầu ông Thái đưa 3 tỉ đồng, bị cáo cho rằng truy tố lừa đảo là hơi nặng vì bị cáo không có mục đích chiếm đoạt.

Do việc giám đốc thẩm kéo dài ít nhất một năm nên bị cáo Thư đã sử dụng số tiền của ông Thái quay vòng làm ăn. Sau này, khi vợ ông Thái đòi tiền, do tiền đã đưa vào kinh doanh nên bị cáo Thư chưa trả được ngay, bị cáo không có ý định chiếm đoạt.

Cựu kiểm sát viên thừa nhận hành vi phạm tội

Trả lời HĐXX, cựu kiểm sát viên thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, khẳng định thông qua bị cáo Cao Quang Hưng nên biết trường hợp gia đình ông Thái.

Bà Thu quen biết Lê Thị Khánh Vân ở VKSND tỉnh Lào Cai dù “không quản lý về mặt chuyên môn”. Khi nói chuyện trực tiếp, Vân đồng ý giúp với giá 2 tỉ đồng nên bà Thu báo lại cho Hưng.

Sau đó, Hưng đưa 2,4 tỉ đồng và chở bà Thu lên Lào Cai gặp bị cáo Vân. Tại cửa tam cấp nhà Vân, bà Thu rút ra 400 triệu đồng cho vào túi mình và xách 2 tỉ đồng còn lại vào trong phòng khách, nói “em gửi chị 2 tỉ đồng”. Khi đó, bà Vân không trả lời mà xách tiền vào phòng trong.

Trả lời lý do không rút 400 triệu đồng ở trên xe, bà Thu cho biết vì trên xe có lái xe, “bị cáo không muốn để nhìn thấy”.

Phần mình, cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân thừa nhận các lời khai trên đều đúng. Bị cáo khẳng định, việc cho 7 người trong gia đình ông Thái được án treo, miễn trách nhiệm hình sự đều “có căn cứ, đúng quy định pháp luật”.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, bà có báo cáo cấp trên về vụ án gia đình ông Thái, nêu mức án sẽ đề nghị khi ra tòa. Đồng thời, nữ kiểm sát viên cũng hướng dẫn gia đình ông Thái đi thu thập thêm giấy tờ, làm tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt.

Về số tiền nhận hối lộ 2 tỉ đồng, bà Vân khai bản thân không chủ động yêu cầu mà bị cáo Thu khi nhờ xin án treo cho gia đình ông Thái, có nói: “Giúp được gia đình sẽ cảm ơn”.

Trong giai đoạn điều tra, bị cáo Thu chỉ khai nhận 300 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa này, bị cáo Thu thừa nhận số tiền 2 tỉ đồng. Lý giải nguyên nhân thay đổi lời khai, bị cáo Vân nói đến nay bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, mong tòa xem xét. Số tiền này bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết, nay xin nộp khắc phục.

Chủ tọa công bố hồ sơ thể hiện hồi tháng 9, bị cáo Vân gửi đơn từ trong Trại giam 771 Bộ Quốc phòng tới tòa, xin bác bỏ lời khai ở giai đoạn điều tra và khẳng định bản thân nhận 2 tỉ đồng, đã nộp 300 triệu.

Trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của bị cáo nộp thêm 1,7 tỉ đồng, khắc phục hoàn toàn số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính.

Do hoàn cảnh khách quan (một thẩm phán gặp vấn đề sức khỏe), HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào tuần sau.