Mâu thuẫn chuyện mua xe, đem xăng đến đốt nhà người bán xe 16/03/2026 18:07

(PLO)- Đòi lại tiền mua xe không được, bị cáo mua 10 lít xăng rồi mang đến phóng hỏa gia đình người bán xe.

Ngày 16-3, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Chiến (ở xã Đan Phượng, Hà Nội) mức án 17 năm tù về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, năm 2021, Đỗ Xuân Chiến mua của anh T một xe máy cũ với giá 4,5 triệu đồng. Khi mua bán, hai bên không viết giấy tờ.

Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Sau đó, Chiến chuyển số tiền trên vào tài khoản của vợ anh T (nhưng do anh T sử dụng) với nội dung: “Chuyển khoản tháng sau chốt xe khác”. Ngoài ra, Chiến còn nhờ anh T tìm mua thêm cho mình 1 chiếc xe nữa.

Sử dụng xe vừa mua của anh T một thời gian, Chiến thấy hay hỏng hóc nên bán cho một người không quen biết với giá 1 triệu đồng.

Sau đó, Chiến nhiều lần liên lạc, tìm gặp anh T để hỏi về việc tìm mua xe khác nhưng không được, bởi thời điểm đó anh T chuyển về quê vợ làm ăn và sinh sống.

Tối ngày 27-7-2025, Chiến và anh T nói chuyện qua điện thoại. Quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn vì Chiến đòi tiền mua xe nhưng anh T nói không nợ. Bực tức, Chiến nảy sinh ý định mua xăng để đốt nhà anh T.

Khuya cùng ngày, Chiến mang theo thùng nhựa, mua khoảng 10 lít xăng rồi mang đến rãnh thoát nước gần nhà anh T cất giấu. Sau đó, Chiến đi về phòng trọ của mình ngủ.

Đến khoảng 3h ngày 28-7-2025, bị cáo cầm theo bật lửa, đi đến chỗ giấu thùng nhựa đựng xăng rồi mang thùng chứa xăng trên đến cổng nhà anh T.

Thấy cổng khóa, trong nhà tắt điện, ngoài sân đang có 3 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp, Chiến đổ xăng qua khe cửa vào sân, sau đó châm lửa phóng hỏa. Gây án xong, Chiến đi về phòng trọ của mình.

Thời điểm Chiến phóng hỏa, trong nhà anh T có 4 người gồm: vợ chồng anh T, mẹ và con gái 3 tuổi của anh T. Phát hiện cháy, mẹ anh T hô hoán các con chạy. Ngay lập tức mọi người mở cửa ban công, trèo sang nhà hàng xóm.

Sau đó, gia đình anh T cùng một số người dân lấy nước, bình chữa cháy dập lửa. Khoảng 15 phút sau đám cháy được dập tắt. Tổng số tài sản gia đình anh T bị thiệt hại là hơn 24 triệu đồng.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, anh T đến Công an xã trình báo sự việc. Chiều cùng ngày, Đỗ Xuân Chiến đến Công an xã đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.