Công an đề nghị truy tố 2 bị can vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai 15/03/2026 18:58

(PLO)- 2 bị can bàn nhau cướp ngân hàng ở Gia Lai rồi mang tiền vào TP.HCM mua vàng, đem bán để chia nhau nhằm che giấu nguồn tiền.

Ngày 14-3-2026, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án cướp ngân hàng ở Gia Lai và đề nghị truy tố đối với 2 bị can Phạm Anh Tài (trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), Lê Văn Ân (trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về các tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tội Rửa tiền.

Việc CQĐT hoàn thành kết luận điều tra trong thời gian ngắn, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử trước pháp luật của lực lượng công an.

Hai bị can.

Theo kết luận điều tra, khoảng 15h45 ngày 19-1-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai, hai đối tượng sử dụng súng ngắn đe doạ khống chế các nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng gần 2 tỉ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng thời phối hợp với công an các đơn vị địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra theo dấu vết nóng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an các địa phương có liên quan triển khai lực lượng tập trung tổ chức điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6-2-2026, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân.

Bị can Phạm Anh Tài là đối tượng đang trốn truy nã theo quyết định truy nã về tội Giết người của Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Còn bị can Lê Văn Ân đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm theo quyết định truy tìm trong vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 29-6-2025, tại tỉnh Quảng Ngãi.

Mặc dù đang bị truy nã và truy tìm nhưng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Khoảng giữa tháng 10-2025, Ân đã đến ở nhờ nhà Tài tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Do cả hai đều nợ nần, không có tiền để tiêu xài nên Tài nhiều lần rủ Ân đi cướp tiền tại ngân hàng.

Bị can Phạm Anh Tài (trái) và Lê Văn Ân thời điểm bị bắt. Ảnh: BCA

Đầu tháng 11-2025, Tài rủ Ân và lên kế hoạch khi đi cướp, sẽ thay đổi trang phục, sử dụng xe máy làm phương tiện gây án, thay đổi biển kiểm soát, mầu sơn và sử dụng nhiều xe mô tô khác nhau, tìm hiểu kỹ các tuyến đường nhằm tẩu thoát an toàn nhất, không để cơ quan Công an phát hiện truy bắt sau khi gây án…

Để thực hiện hành vi, Tài đã đưa tiền cho Ân mua xe máy, trang phục…, còn Tài chuẩn bị súng đạn; hướng dẫn Ân cách sử dụng súng.

Các bị can chọn Phòng Giao dịch Trà Bá là địa điểm thực hiện hành vi cướp tài sản và khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, cách vị trí ngân hàng khoảng 5km) là một trong các địa điểm chuẩn bị cũng như cất giấu, tiêu huỷ công cụ, phương tiện, vật chứng trước, trong và sau khi gây án.

Khoảng 15h30 ngày 19-1-2026, bị can Ân điều khiển chiếc xe Exciter chở Tài đến Phòng Giao dịch ngân hàng khống chế nhân viên ngân hàng; lấy tiền rồi lên xe máy do Ân điều khiển tẩu thoát.

Các bị can mang tiền vào TP.HCM mua vàng rồi bán lại nhằm che giấu nguồn tiền.

Khoảng 5h ngày 21-1-2026, Ân và Tài gặp nhau tại bến xe miền Đông, TP.HCM và chia nhau mỗi người khoảng 900 triệu đồng để đi mua vàng theo kế hoạch đã bàn. Sau khi mua được vàng, 2 bị can đi xe bus từ bến xe Miền Đông đến khu vực Thuận An (TP.HCM) bán vàng lấy tiền chia nhau.

Ngoài vụ án này, CQĐT xác định Phạm Anh Tài, Lê Văn Ân và đồng bọn đã có các hành vi giết người; cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm… trong các vụ án, vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an an tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.