2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai dùng kế 've sầu thoát xác' 06/02/2026 18:27

(PLO)- Hai kẻ cướp đã lên kế hoạch trong 3 tháng để thực hiện vụ cướp ngân hàng trong vòng 3 phút và dùng kế "ve sầu thoát xác" khiến quá trình điều tra như rơi vào "ma trận".

Tại buổi họp báo thông tin bắt giữ hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ: “Vụ án kéo dài một ngày thì lực lượng công an nhân dân còn nợ nhân dân một ngày bình yên”.

Tang vật bốn khẩu súng, đạn và tiền mặt trong vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Đây là vụ án có thời gian điều tra, truy bắt nghi phạm kéo dài “kỷ lục” với 18 ngày, những vụ án từng xảy ra trước đây thường được phá án rất nhanh trong vòng 24 đến 48 giờ. Hai nghi phạm đã dùng thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh, xóa mọi dấu vết khiến quá trình điều tra gặp khó khăn. Có thời điểm phải “quay về lại vạch xuất phát”.

Điều ít ai ngờ đến, hai người gây ra vụ cướp lại ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Phạm Anh Tài (Tài đen, 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum) và Lê Văn Ân (33 tuổi, ngụ xã Đăk Cẩm). Sau khi gây án, hai nghi phạm di chuyển qua rất nhiều tỉnh thành, đến TP.HCM rồi về lại Quảng Ngãi cho đến khi bị bắt.

Kế hoạch “ve sầu thoát xác”

Chiều 19-1, Phòng giao dịch Trà Bá – Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai (địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) bất ngờ xuất hiện hai người đàn ông mang trang phục Grab, bịt kín cầm theo súng ngắn uy hiếp nhân viên ngân hàng, trắng trợn lấy đi hơn 1,8 tỉ đồng rồi lên xe máy biển số 77G1 - 313.12 bỏ trốn.

Sự việc diễn ra chưa đầy 3 phút, người và tang vật vụ cướp dường như “biến mất khỏi thế gian”. Hình ảnh mà camera an ninh trên đường chỉ bắt được hai góc ảnh trên đường Trường Chinh giao với Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Hướng đi được ghi nhận về ngã ba Hàm Rồng, hướng Gia Lai – Đắk Lắk.

Hố chôn giấu xe máy nhằm đánh lừa hướng điều tra, thực hiện kế hoạch ''ve sầu thoát xác'' của hai nghi phạm.

Cùng thời điểm, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức “giăng thiên la địa võng” bố trí lực lượng mật phục tại các ngã đường và huy động 135 xã, phường vào cuộc truy quét, vây bắt.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đặc điểm hai người gây án là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, một người cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Nam; một người cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Trung.

Xác minh nguồn gốc biển số gắn trên xe máy thực hiện vụ cướp, công an xác định biển kiểm soát 77G1-313.12 được cấp cho bà NTĐ (36 tuổi, ngụ thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Biển số này đã bị mất trộm vào ngày 12-1-2026 tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Đến ngày 25-1, lực lượng công an mới tìm được manh mối giá trị là chiếc xe máy được chôn giấu dưới hố sâu thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam. Cách đó không xa là một vị trí có dấu hiệu đốt cháy trang phục, còn lại vành sắt của mũ bảo hiểm.

Hai nghi phạm tạo hiện trường tiêu hủy tang vật rất công phu nhằm đánh lừa hướng điều tra.

Điều lạ lùng được ghi nhận tại hiện trường này là chiếc hố này được đào rất vuông vức như huyệt mộ, tính từ mặt đất sâu gần 2 m, thời gian đào khá lâu. Phía trên được phủ tấm ván ghép từ chín tấm gỗ thông, che đậy phía trên là tấm chiếu, phủ lá cây.

Từ tác phong gây ra vụ cướp “chớp nhoáng, hành vi gọn gàng” và những yếu tố phát hiện tại hiện trường giấu xe máy, cơ quan chức năng đặt ra nhiều nghi vấn người gây ra vụ cướp liên quan đến nghề đào giếng, huyệt mộ, làm xưởng gỗ… người từng đi nghĩa vụ quân sự. Việc này đã làm cho tiến độ điều tra mất khá nhiều thời gian và gặp không ít khó khăn trong truy vết.

Thực tế, sau khi gây án, hai nghi phạm đã đốt trang phục và thay trang phục mới, giả làm người dân tộc thiểu số đi làm đồng, bỏ tiền vào gùi đeo trên lưng rồi điều khiển hai xe máy cà tàng (xe độ chế, cũ) chạy ngược hướng ban đầu về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phi tang phương tiện, cùng cuốc, xẻng chìm xuống hồ.

Sau đó, hai đối tượng đã trốn vào địa bàn TP.HCM để đánh lừa hướng điều tra của lực lượng công an và thản nhiên tẩu tán tài sản cướp được. Khi tình hình yên ổn, hai nghi phạm quay lại tỉnh Quảng Ngãi sinh sống như bình thường.

Hai chiếc xe máy là phương tiện của hai nghi phạm dùng để ngụy trang thành người dân tộc thiểu số đi làm đồng về. Sau khi trốn thoát, phương tiện này đã được vứt chìm dưới Biển Hồ, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Ở chiều hướng ngược lại, trong năm ngày đầu xảy ra vụ cướp, lực lượng công an đã truy quét, tổ chức vây bắt nhiều đối tượng nghi liên quan tại các khu vực đường Quyết Tiến, Hoàng Sa của phường Diên Hồng và Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Trong đó, vụ bắt hai đối tượng liên quan ma túy tại số nhà 557 Nguyễn Viết Xuân khiến dư luận nghĩ rằng đã bắt được nghi phạm.

Hành trình 18 ngày và sức mạnh của toàn dân

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: “Trong quá trình gây án và lẩn trốn, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Trong đó có việc giả danh shipper nhằm che giấu hành vi, sử dụng xe máy để nhanh chóng rời khỏi hiện trường, gây khó khăn cho công tác truy xét”.

Theo Đại tá Sơn, đây là một trong những thách thức lớn đối với lực lượng tham gia phá án. Trước tình hình đó, trong tổng thể các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, đơn vị xác định việc tiếp nhận và khai thác nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp là yếu tố đặc biệt quan trọng và đã tiếp nhận hàng trăm nguồn tin có giá trị trong tỉnh, cùng nhiều địa phương khác.

Phạm Anh Tài (áo đen bên phải) khai nhận đã lên kế hoạch ba trong tháng để thực hiện vụ cướp.

Cụ thể, Công an tỉnh Gia Lai đã phát động toàn dân tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng gây ra vụ cướp và treo thưởng cho người báo tin có giá trị.

Theo đó, lực lượng công an đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh trong diện nghi vấn. Đồng thời rà soát, kiểm tra cư trú 462.979 hộ, 1.833.850 nhân khẩu; rà soát tất cả các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức tuyên truyền phát động 3.247 lượt buổi phát động tuyên truyền đến nhân dân và phát hơn một triệu phiếu tố giác; triển khai “phiếu tố giác tội phạm online” bằng đường link quét mã QR.

Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM cử lãnh đạo Cục, lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt tại Gia Lai phối hợp, hỗ trợ phá án. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản.

Từ công tác vận động quần chúng, nhân dân đã phản hồi online gần 5.000 tin; hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến vụ án.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long kiểm tra tang vật vụ cướp được thu giữ, gồm bốn khẩu súng, nhiều viên đạn và tiền mặt.

Qua thông tin tài liệu thu thập, Cơ quan Công an xác định Phạm Anh Tài (Tài đen, 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum) và Lê Văn Ân (33 tuổi, ngụ xã Đăk Cẩm, tỉnh Kon Tum cũ – nay tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều nghi vấn.

Đến tối 4-2, công an đã thành công mật phục, bắt giữ Ân tại địa bàn phường Kon Tum thu giữ tiền mặt 830 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan.

Đến 16 giờ 30 ngày 5-2, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tài khi đang lẩn trốn tại thôn 3 (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) và thu giữ bốn khẩu súng ngắn, 45 viên đạn; hai dùi cui điện; 107 triệu đồng, hai nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Tại Cơ quan Công an, hai nghi phạm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai nghi phạm từ phường Kon Tum đến phường Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng… để nghiên cứu địa hình, địa vật, lên phương án cướp và đường tẩu thoát.

Tài khai nhận : “Do túng tiền làm liều chớ cũng không nghĩ nhiều. Biết là ở Việt Nam chưa kẻ nào thoát thân khi đi cướp ngân hàng nhưng vẫn muốn làm, bắt hay không giờ mới biết. Tôi mất thời gian ba tháng để chuẩn bị cho vụ cướp”.

Nghi phạm Tài bị bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ: “18 ngày nay, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, không quản ngày đêm, tổ chức truy tìm từng dấu vết nhỏ nhất. Tất cả những nỗ lực đó xuất phát từ mong muốn mang lại sự bình yên cho bà con nhân dân, để mọi người được đón một cái Tết an toàn, vui tươi và hạnh phúc”.

Thời điểm xảy ra vụ án rất nhạy cảm, đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng và rất manh động, liều lĩnh, xảo quyệt. Sau khi gây án đã tiêu hủy, chôn giấu tang vật, xóa mọi dấu vết nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Thành công của chuyên án là thành quả của rất nhiều lực lượng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, nói: Vụ án kéo dài một ngày thì lực lượng công an nhân dân còn nợ nhân dân một ngày bình yên.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, quá trình thực hiện chuyên án này rất gian khó, kéo dài 18 ngày. Lực lượng làm nhiệm vụ ngủ không đủ giấc, mắt ai cũng giống như gấu trúc, thức đến 5 giờ sáng và đến 7 giờ đã báo cáo nhiệm vụ. Nhiều bữa phải ăn bánh mì.

Quá trình truy bắt đòi hỏi an toàn đặt lên hàng đầu do đối tượng rất liều lĩnh và nguy hiểm, trong tay có bốn khẩu súng.

“Vụ án kéo dài một ngày thì lực lượng công an nhân dân còn nợ nhân dân một ngày bình yên”, Thượng tướng Nguyễn Văn Long chia sẻ.

Lí lịch bất hảo của nghi phạm gây ra vụ cướp

Công an xác định nghi phạm Tài có lý lịch bất hảo, là tội phạm khét tiếng bị truy nã cách đây hơn 8 năm.

Phạm Anh Tài với quá khứ "khủng khiếp", trốn nã tội giết người.

Năm 2018, Tài dùng súng AK gây ra vụ án mạng rúng động tại quán bar Window, đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ (nay tỉnh Quảng Ngãi). Tài sử dụng hai khẩu súng và cùng đàn em dùng dao kiếm giết hai người, làm bị thương ba người.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định truy nã đặc biệt đối với Tài. Còn nghi phạm Ân là đàn em thân tín của Tài.