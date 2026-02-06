Họp báo vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Hành trình truy bắt hai kẻ cướp

Ngày 5-2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương các đơn vị phá án thành công, bắt giữ hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.
Các đơn vị được khen thưởng gồm: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP.HCM và Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh.
Thư khen nêu rõ: Ngày 19-1, hai đối tượng dùng súng cướp hơn 1,8 tỉ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai. Vụ việc gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận.
Dù thông tin nhận dạng hạn chế, thủ đoạn của đối tượng tinh vi nhưng các đơn vị đã phối hợp điều tra, bắt giữ hai kẻ gây án. Lực lượng chức năng thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan.
“Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị trong phối hợp triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an”, thư khen nhấn mạnh.
Kết quả này góp phần răn đe tội phạm, ổn định an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây cũng là thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng chúc mừng thành tích của các đơn vị. Ông đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm đối tượng.
Tại buổi họp báo, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc phá án thành công, bắt giữ hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.
Dịp này, Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao thưởng Ban Chuyên án 200 triệu đồng; Đại diện Ngân hàng Vietcombank trao thưởng Ban Chuyên án đã phá án thành công, truy bắt được hai nghi phạm.
LÊ KIẾN
Trưởng Ban Chỉ đạo chuyên án đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai rà soát và xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Anh Tài (Tài đen, 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). Tài đen hiện có quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) về hành vi giết người vào năm 2018, có hành vi sử dụng súng AK khi gây án.
Dưới tay Tài đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (33 tuổi, ngụ xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi) nổi lên nhiều nghi vấn.
Khi đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở hai nghi phạm: Phạm Anh Tài (Tài đen) và Lê Văn Ân.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận: do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng lấy tiền tiêu xài. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng đã di chuyển từ địa bàn TP. Kon Tum cũ xuống địa bàn TP. Pleiku để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan Công an.
Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, hai đối tượng đã trốn vào TP.HCM để tẩu tán tài sản cướp được, sau đó đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng Tài đen tiếp tục lẫn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
Ngoài ra, tại Cơ quan điều tra xác định Phạm Anh Tài đã khai nhận hành vị giết người, xảy ra tối ngày 5-8-2018 tại quán Bar Window đường Nguyễn Huệ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ.
Khám xét thu giữ tại nơi ở hai nghi phạm, Cơ quan điều tra tạm giữ 4 khẩu súng (loại súng ngắn, 46 viên đạn, khoảng 1 kg đạn chỉ), khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, hai nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.
Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.
Hai nghi phạm bị bắt, gồm: Phạm Anh Tài (Tài đen, 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (33 tuổi, ngụ xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).
Diễn biến vụ án
Lúc 15 giờ 52 phút ngày 19-1, tại Phòng Giao dịch Trà Bà - Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng do hai đối tượng nam thanh niên sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và khách hàng đang giao dịch tại phòng giao dịch để thực hiện hành vi cướp tài sản.
Ngay khi nhận được thông tin vụ cướp, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan, công an xã, phường triển khai ngay các biện pháp truy xét nóng đối tượng gây án.
Đồng thời, Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo.
Công tác chỉ đạo, triển khai
Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ A05, 406, C09 và Công an TP.HCM cử lãnh đạo Cục, lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án.
Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản, Ban Chỉ đạo do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm Trưởng ban, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự là Phó Trưởng Ban Thường trực, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM và Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai là Phó Trưởng Ban
LÊ KIẾN
Khoảng 50 phóng viên các báo, đài đưa tin cuộc họp báo này.
Tối 5-2, Công an tỉnh Gia Lai phát hành thư mời họp báo cung cấp thông tin bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng tại tỉnh này.
Theo đó, buổi họp báo sẽ được tổ chức từ 9 giờ ngày 6-2 tại Công an tỉnh Gia Lai (276A Trần Phú, phường Diên Hồng).
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ chủ trì buổi họp báo. Dự họp báo có đại điện lãnh đạo Công an TP.HCM, Quảng Ngãi, Đắk Lắk.
Đại biểu Công an tỉnh Gia Lai, có Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Lịch họp báo bắt đầu lúc 9 giờ ngày 6-2 tại Công an tỉnh Gia Lai, số 267A, đường Trần Phú, phường Diên Hồng.
Buổi họp báo có khoảng 50 phóng viên các báo Trung ương và địa phương đến dự đưa tin.
Như PLO đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, hai người đàn ông mặc trang phục Grab, sử dụng xe máy màu vàng đen biển số giả 77G1 - 313.12 đến phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai thực hiện vụ cướp.
Hai người đàn ông dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch và lấy đi 1,8 tỉ đồng rồi chạy thoát theo hướng tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk.
Cơ quan Công an xác định đặc điểm hai người gây án là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, một người cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Nam; một người cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Trung.
Ngay sau đó, lực lượng công an xác định được vị trí chôn giấu xe máy 77G1 - 313.12 tại một mương cạn thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam.
Để truy tìm nghi can, Công an tỉnh Gia Lai phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng và chia ra nhiều mũi tấn công, truy tìm manh mối.