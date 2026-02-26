Khánh Hòa: Chủ bãi giữ xe ở Bãi Kinh chửi bới du khách 26/02/2026 16:17

(PLO)- Một nhóm người chửi bới, đe dọa khách du lịch khi họ phản ánh ô tô bị hư hỏng trong thời gian gửi ở bãi giữ xe Bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 25-2, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, cho biết lãnh đạo xã đã giao Công an và Phòng Kinh tế kiểm tra toàn diện hoạt động của bãi giữ xe ở Bãi Kinh.

Chủ bãi giữ xe chửi bới, đe dọa du khách

Theo ông Quế, việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời các điểm giữ xe tự phát, hoạt động chưa đúng quy hoạch và quy định pháp luật. "Nếu hoạt động không phép thì phải dẹp ngay", ông Quế nói.

Khu vực bãi giữ xe ở Bãi Kinh, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trước đó, một du khách đăng clip lên mạng xã hội phản ánh sự việc không vui khi gửi xe ở Bãi Kinh trong dịp du lịch Tết Bính Ngọ vừa qua. Theo nội dung clip, anh M (ngụ TP.HCM) cùng gia đình đi ô tô cá nhân đến Khánh Hòa du lịch và gửi xe tại khu Bãi Kinh.

Khi lấy xe, anh M phát hiện xe bị trầy xước, không mở được cửa nên phản ánh với chủ bãi. Tuy nhiên, những người trông giữ xe không tiếp nhận thỏa thuận mà lớn tiếng chửi bới, hù dọa gia đình anh. Anh M đã dùng điện thoại quay lại sự việc và đăng lên mạng xã hội.

Anh M bức xúc cho biết sự việc không lớn nhưng thái độ hùng hổ, đe dọa của những người ở bãi xe trước mặt hai con nhỏ khiến anh rất bất bình.

Trao đổi với PV, ông Bùi Ngọc Thanh (ngụ tỉnh Khánh Hòa) thừa nhận bãi giữ xe mà anh M phản ánh là do gia đình ông tổ chức trông giữ ba năm nay. Theo ông Thanh, sự việc xảy ra ngày 20-2 (mùng Bốn Tết). Anh M gửi xe với giá 150.000 đồng cho ba ngày hai đêm. Khi lấy xe, du khách phát hiện cửa xe bị trầy xước.

Ông Bùi Ngọc Thanh thừa nhận sai khi cư xử không đúng với du khách. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Thanh cho rằng vết trầy xước không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, do đôi bên căng thẳng, vợ và con trai ông đã mất bình tĩnh, dẫn đến cãi vã và chửi bới du khách.

"Gia đình nhận lỗi vì cư xử chưa đúng mực. Đúng ra khi xe gửi ở bãi bị hư hỏng, chúng tôi phải thương lượng, thậm chí đền bù", ông Thanh nói. Ông cho biết thêm, gia đình thuê lại đất của Công ty TNHH Thành Trung để làm bãi giữ xe.

Kiên quyết dẹp các bãi xe không phép

Trung tá Phan Quốc Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, xác nhận có sự việc cãi vã giữa du khách và gia đình ông Thanh. Đơn vị đã phối hợp với Công an xã lập biên bản sự việc. Theo Thượng tá Cường, bãi giữ xe của ông Thanh là bãi tự phát, không có giấy phép và thiếu sự quản lý chặt chẽ.

Bà Đào Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, thông tin thêm bãi xe của ông Thanh nằm trên khu đất mà tỉnh đã cấp cho Công ty TNHH Thành Trung làm dự án. Do dự án chậm tiến độ, tỉnh đã thu hồi và giao lại cho xã quản lý.

Bãi giữ xe ở Bãi Kinh nằm trong dự án khu du lịch Bãi Kinh của Công ty TNHH Thành Trung. Ảnh: XUÂN HOÁT

Bà Loan thừa nhận xã chưa nắm hết các vấn đề bên trong dự án nên dẫn đến việc doanh nghiệp cho thuê lại làm bãi xe, gây ra sự việc đáng tiếc.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, khẳng định sẽ yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra ngay các bãi giữ xe tại Bãi Kinh, Vĩnh Hy. "Nếu phát hiện không phép thì kiên quyết dẹp bỏ để giữ hình ảnh du lịch của địa phương", ông Quế nhấn mạnh.