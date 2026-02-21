Sóng biển Nha Trang cao 3m suýt nhấn chìm nhiều du khách 21/02/2026 12:23

(PLO)- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cứu thành công 12 người có nguy cơ đuối nước khi tắm biển Nha Trang.

Ngày 21-2, chỉ huy Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang, cho biết vừa cứu sống hai du khách bị nạn khi tắm biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều du khách chới với khi sóng lớn cuốn ra xa. Ảnh: MH

Theo đó, sáng cùng ngày, thành viên Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang phát hiện hai du khách bị sóng biển cuốn ra xa, chới với.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, thành viên đội cứu nạn cứu hộ kịp thời ra cứu được cả hai du khách.

Trước đó, trong ngày 20-2, Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang đã cứu thành công 10 người gồm du khách và người dân bị nhấm chìm khi tắm biển Nha Trang.

Theo chỉ huy Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang, trong ngày mùng 4 và 5 Tết Bính Ngọ, thời tiết diễn biến bất thường nên sóng biển Nha Trang rất lớn, cao 2, 3 m.

Dù đơn vị quản lý bờ biển đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm khi sóng biển dâng cao. Tuy nhiên, nhiều người dân và du khách vẫn xuống tắm.

Một trường hợp được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa lên bờ. Ảnh: MH

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã chủ động cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí ứng trực 100% quân số và trực tiếp nhắc nhở người dân cũng như du khách không xuống tắm biển khi sóng to.

Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cũng đề nghị người dân và du khách nên chấp hành cảnh báo nguy hiểm khi sóng lớn.